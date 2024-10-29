Чим загрозлива ситуація з народжуваністю в Україні: оцінка експерта

В Україні тривають дискусії щодо підтримки народжуваності, яка вже тривалий час є недостатньою для стабільного демографічного зростання. В умовах війни проблема лише загострюється.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун.

Населення України за останні 30 років суттєво скоротилося, зокрема через природне зменшення та міграційні процеси, відзначають демографи. Якщо на початку 1993 року в Україні проживало 52,2 млн осіб, то до 2022 року кількість зменшилася на 10 мільйонів.

У 1991-му рівень смертності перевищив народжуваність, однак чисельність ще утримувалася за рахунок міграції, коли багато людей поверталися на батьківщину після розпаду СРСР. Війна, що почалася у 2014 році, лише посилила негативні демографічні тенденції, а з 2022 року ситуація значно загострилася.

Чому в Україні виникли проблеми з народжуваністю

Олександр Гладун зазначає, що для збереження чисельності населення на стабільному рівні на кожну сотню жінок має припадати близько 220 дітей. Однак до початку війни цей показник становив лише 116, а нині, за припущеннями, може бути ще нижчим.

Основною причиною низької народжуваності експерт називає економічні труднощі – низьку заробітну плату та нестачу житла. Часовий ресурс також має значення, адже жінки побоюються, що через активну зайнятість у суспільній сфері їм бракуватиме часу на виховання дітей. Важливим фактором підтримки народжуваності є також соціальні виплати. Наприклад, у Польщі держава надає фінансову підтримку до досягнення дитиною 18 років.

Як можна вирішити проблеми з народжуваністю

Експерт вважає, що за умови створення належних умов для жінок і родин Україна може досягти рівня у 180 дітей на 100 жінок, що є реалістичною метою. У комплексі заходів – розвиток соціальної інфраструктури, розширення мережі дитячих садків і ясел, запровадження гнучкого робочого графіка для матерів.

Фахівець наголошує, що збереження та підтримка інституту родини має стати державним пріоритетом, оскільки саме від цього залежить майбутнє України та її демографічні перспективи.