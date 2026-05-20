Демограф назвала сферу, в которой будет наибольший дефицит рабочей силы после войны

Как сообщает РБК-Украина , об этом директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины имени М.В. Птухи Элла Либанова рассказала в эфире телемарафона.

"Очень сильная нехватка рабочей силы будет ощущаться, в частности, в строительстве. После окончания войны мы вынуждены будем возродить разрушенную инфраструктуру. Это неизбежно, без этого ничего нельзя", - сказала Либанова.

По ее словам, это первый шаг, без которого все остальные можно не делать. И своей рабочей силы в Украине не хватит.

Демограф отметила, что уже сегодня строители говорят, что не хватает рабочей силы. Причем далеко не всегда можно заменить мужчин, которые то ли ушли на фронт.

Либанова подчеркнула, что строительная отрасль достаточно специфическая. Она назвала три направления, которые необходимо одновременно реализовывать.

Одно из них - попытка оставить всех граждан в Украине, чтобы украинцы минимально выезжали на длительное время. Но это не означает "железный занавес", а чтобы люди не хотели выезжать, чтобы им было лучше в Украине.

"Второе - возвращать всех, кто уехал. Если не сможем вернуть, то по крайней мере превратить в своих лоббистов тех, кто остается там. И третье - это взвешенная, очень умеренная. Возможно, даже жесткая иммиграционная политика", - добавила демограф.