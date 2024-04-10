Демобілізацію прибрали із законопроекту про мобілізацію: що це означає

У Верховній Раді готують до другого читання законопроєкт про мобілізацію №10449. Але Комітет ВРУ із питань нацбезпеки, оборони та розвідки прибрав із нього норму про демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців безперервної служби (це пропонувалося робити за рішенням Ставки).
Про те, як з мобілізаційного законопроєкту прибрали демобілізацію і що це означає - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Під час підготовки публікації використовувались: коментар члена комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, Telegram-канал нардепа Олексія Гончаренка, Facebook- сторінка члена Комітету та нардепа Ірини Фріз, Facebook- сторінка голови оборонного комітету ВРУ Олександра Завітневича та Telegram-канал нардепа Ярослава Железняка.
Як розповів в коментарі РБК-Україна нардеп Федір Веніславський, норму про демобілізацію виключили на прохання міністра оборони Рустема Умєрова. Своєю чергою нардеп Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook написала, що ініціатором виключення демобілізаційних положень був також і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"До прикінцевих положень додано Кабміну: розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо удосконалення механізмів ротації військовослужбовців в умовах дії воєнного стану, їх звільнення та медико-соціальної реабілітації", - повідомила Фріз.
Водночас, за словами нардепів, уряду доручать розробити окремий законопроект, який буде регламентувати питання звільнення з військової служби під час дії правого режиму воєнного стану. Цю тезу підтверджує і джерело РБК-Україна профільному Комітеті. Відповідно, норми щодо демобілізації мають бути врегульовані окремим законом, проект якого має розробити Кабмін.
За словами нардепки Фріз, окрім цього були скасовані попередньо схвалені мотиваційні норми, а саме:
Однак пропонується встановити на рівні закону виплату від 4 до 300 розмірів прожиткового мінімуму за знищене (захоплене) озброєння.
При цьому, як повідомляє Фріз, з мотиваційної частини в правках до законопроєкту про мобілізацію залишили:
"З певними запобіжниками, але не порушуючи права громадян, в чіткій співпраці з громадськими об’єднаннями, встановлено норми по догляду за особами з інвалідністю І,II, III", - додала Фріз.
Також у своєму Telegram-каналі нардеп Олексій Гончаренко опублікував основні положення остаточного варіанту документа, який вчора завершив розглядати Комітет. Згідно з яким:
Як розповів РБК-Україна нардеп Веніславський, в законопроекті передбачили можливість для чоловіків, які перебувають за кордоном, дистанційно оновити дані в ТЦК, а саме зробити це через електронну адресу, телефонний дзвінок або через електронний кабінет.
"Повертатися в Україну для оновлення своїх персональних даних не потрібно", - наголосив Веніславський.
Очікується, що вже сьогодні законопроект про мобілізацію винесуть на розгляд Верховної Ради.
Голова оборонного комітету ВРУ Олександр Завітневич написав у Facebook, що 10 квітня, законопроєкт буде у парламенті.
"Завтра - фінальна таблиця законопроєкту буде в залі парламенту", - проінформував вчора Завітневич.
Він наголосив, що під час війни, коли ми боремося за існування України як суверенної держави, "депутатський корпус повинен брати на себе відповідальність за непопулярні та важкі рішення".
Своєю чергою нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк пояснює, що рекомендації профільного Комітету не є остаточними, оскільки в його повноваженнях - лише надати рекомендації. Тобто остаточні рішення будуть ухвалюватися лише в залі парламенту.
За словами Железняка, сьогодні має бути таблиця до другого читання у Верховній Раді, в якій буде понад 4 тисяч правок, що будуть розділені на дві групи:
Нардеп припускає, що сьогодні в Раді почнеться розгляд з відхилених правок і навряд чи 10 квітня парламент зможе проголосувати за законопроект.
"Далі зранку четверга (якщо пройдуть всі відхилені правки) почнеться найголовніше: розгляд врахованих правок Комітетом", - вважає Железняк та додає, що вже потім, 11 квітня може пройти фінальне голосування за закон в цілому.
Нагадаємо, що 25 грудня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Але через низку зауважень його було відкликано 11 січня. Тож 30 січня в Раду внесли оновлений законопроект, який уже пройшов перше читання.
Після чого Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув понад 4 тисячі поправок до законопроекту, які були подані нардепами.
Вже 9 квітня стало відомо, що Комітет затвердив текст законопроєкту про мобілізацію до другого читання.
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