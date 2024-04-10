Демобилизацию убрали из законопроекта о мобилизации: что это значит

Как рассказал в комментарии РБК-Украина нардеп Федор Вениславский, норму о демобилизации исключили по просьбе министра обороны Рустема Умерова. В свою очередь нардеп Ирина Фриз на своей странице в Facebook написала, что инициатором исключения демобилизационных положений был также и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"К заключительным положениям добавлен Кабмин: разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект об усовершенствовании механизмов ротации военнослужащих в условиях действия военного положения, их увольнении и медико-социальной реабилитации", - сообщила Фриз.

В то же время, по словам нардепов, правительству поручат разработать отдельный законопроект, регламентирующий вопрос увольнения с военной службы во время действия правого режима военного положения. Этот тезис подтверждает и источник РБК-Украина профильном Комитете. Соответственно, нормы по демобилизации должны быть урегулированы отдельным законом, проект которого должен разработать Кабмин.

Что еще вошло в финальную версию проекта о мобилизации

По словам нардепки Фриз, кроме этого были отменены предварительно одобренные мотивационные нормы, а именно:

единовременная доплата в размере 70 тысяч гривен военнослужащим, находящимся на "нуле",

ежемесячно выплачивается вознаграждение за особенности прохождения службы в размере 10 000 грн,

фиксированная плата за уничтоженную технику.

Однако предлагается установить на уровне закона выплату от 4 до 300 размеров прожиточного минимума за уничтоженное (захваченное) вооружение.

При этом, как сообщает Фриз, из мотивационной части в правках к законопроекту о мобилизации оставили:

возможность самостоятельно выбрать подразделение для военнообязанных, которые подпишут контракт с Минобороны;

дополнительный отпуск и вознаграждение за уничтожение или захват вооружения или техники противника, размер будет установлен на уровне закона и правительственных подзаконных актов;

время пребывания в отпусках по уходу за ребенком засчитывается в срок выслуги в воинском звании;

ежегодный основной отпуск предоставляется частями в течение календарного года и основная непрерывная часть будет составлять не менее 15 календарных дней;

право на единовременную компенсацию 50% от первого взноса по ипотечному кредиту и дополнительно 100 тысяч грн после первого года военной службы и еще 100 тысяч грн после второго;

военнослужащим их супругам/мужчинам не будут начисляться проценты за пользование кредитом, штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед банками и другими организациями, исключение составят кредиты на автомобили и недвижимость;

право в течение трех месяцев с даты заключения первого контракта получить сертификат на покупку транспортного средства в размере 150 тысяч гривен;

учет в выслугу лет одного месяца службы за три месяца за пребывание непосредственно в районах боевых действий во время действия военного положения;

в случае необходимости длительного лечения за границей будет возможность пройти военно-врачебную комиссию дистанционно, а соответствующая справка ВЛК будет основанием для сохранения денежного и материального обеспечения;

дополнительный отпуск 90 календарных дней без разделения на части, по желанию, после освобождения из плена с сохранением денежного обеспечения;

размер единовременного пособия в случае гибели военнослужащего устанавливается на уровне 15 миллионов гривен.

"С определенными предохранителями, но не нарушая права граждан, в четком сотрудничестве с общественными объединениями, установлены нормы по уходу за лицами с инвалидностью I, II, III", - добавила Фриз.

Также в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко опубликовал основные положения окончательного варианта документа, который завершил вчера рассматривать Комитет. Согласно которому:

остается норма о праве на демобилизацию людей с инвалидностью;

демобилизация в связи с освобождением из плена, если военнослужащий не выражает желания продлить службу,

признанные ограниченно пригодными должны повторно прийти военно-врачебную комиссию в течение 12 месяцев,

военнослужащие в случае заключения первого контракта имеют право на компенсацию 50% от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки,

те, кто получил 2-3 группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих), должны пройти повторный медосмотр,

предусматривается ограничение консульских услуг для мужчин от 18 до 60 лет, не имеющих военно-учетных документов,

вводится ограничение на управление транспортными средствами мужчинам соответствующего возраста по требованию ТЦК.

Как рассказал РБК-Украина нардеп Вениславский, в законопроекте предусмотрели возможность для мужчин, находящихся за границей, дистанционно обновить данные в ТЦК, а именно сделать это по электронному адресу, телефонному звонку или по электронному кабинету.

"Возвращаться в Украину для обновления своих персональных данных не нужно", - подчеркнул Вениславский.

Что дальше

Ожидается, что уже сегодня законопроект о мобилизации будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады.

Глава оборонного комитета ВРУ Александр Завитневич написал в Facebook, что 10 апреля законопроект будет в парламенте.

"Завтра - финальная таблица законопроекта будет в зале парламента", - проинформировал вчера Завитневич.

Он подчеркнул, что во время войны, когда мы боремся за существование Украины как суверенного государства, "депутатский корпус должен брать на себя ответственность за непопулярные и трудные решения".

В свою очередь нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк объясняет, что рекомендации профильного Комитета не окончательны, поскольку в его полномочиях - лишь предоставить рекомендации. То есть окончательные решения будут приниматься только в зале парламента.

По словам Железняка, сегодня должна быть таблица ко второму чтению в Верховной Раде, в которой будет более 4 тысяч правок, разделенных на две группы:

учтены Комитетом (то что вошло в рекомендации ко второму чтению), которых относительно немного,

отклонены (таких очень много).

Нардеп предполагает, что сегодня в Раде начнется рассмотрение по отклоненным поправкам и вряд ли 10 апреля парламент сможет проголосовать за законопроект.

"Далее утром четверга (если пройдут все отклоненные правки) начнется самое главное: рассмотрение учтенных поправок Комитетом", - считает Железняк и добавляет, что уже потом, 11 апреля может пройти финальное голосование за закон в целом.

Законопроект о мобилизации