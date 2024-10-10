Демобилизация военных до 25 лет: в Раде видят риски для фронта

Демобилизация военнообязанных младше 25 лет, которые были мобилизованы из-за исключения в законодательстве, пока не возможна. Это может привести к обвалу отдельных участков фронта.

По словам Стефанчука, сначала необходимо найти тех, кто придет в армию на смену демобилизованным.

"Вы знаете, что мы не раз встречались с высшим военным руководством и прорабатывали это. Да, действительно, в течение этого периода - я не могу назвать это количество, потому что мы проводили эти заседания в тайном режиме - определенное количество человек от 18 до 25 лет, ограниченных пригодными, были мобилизованы", - сказал Стефанчук.

При этом глава Верховной Рады подчеркнул, что "просто демобилизация – это будет обвал отдельных участков украинского фронта в сопротивлении Российской Федерации".

"И мы не хотим, чтобы по этим популистическим решениям кто-то пиарился. Потому что здесь не вопрос для пиара, а вопрос для безопасности нашей страны", - сказал он.

По его мнению, необходимо не только найти возможность демобилизовать эту категорию мужчин, а "понять, кто придет на их место".

"Но мы осознаем, что эти дети 18-25 лет попали под мобилизацию из-за несовершенства законодательства. И мы проговорили об этом с военными, и вы знаете, что они выполнили свое обещание, после того, как мы с ними договорились", - сказал он. глава Верховной Рады.

Он напомнил, что до принятия закона военное руководство приняло соответствующую директиву, по которой больше не мобилизуют эту категорию 18-25 лет.

"И еще до момента внесения и принятия этого закона военные пообещали, что не будут закреплять этих мобилизованных по боевым распоряжениям на сложных участках фронта", - добавил Стефанчук.