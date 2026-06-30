Демобілізація реальна: Сирський назвав умову звільнення з армії

Сирський наголосив, що реформа демобілізації має враховувати всі ризики, які можуть виникнути під час її впровадження.

Насамперед, за його словами, йдеться про необхідність зберегти достатній рівень боєздатності війська. Адже звільнення зі служби можуть отримати найбільш досвідчені військовослужбовці, яких потрібно буде кимось замінити.

"Реформи для того ж і задумуються, щоб все було реалістично. І питання лише в урахуванні всіх тих особливостей, чи, скажемо так, проблемних питань, які можуть виникнути при впровадженні цієї реформи", - зазначив він.

Головнокомандувач також підкреслив, що важливим залишається питання соціальної справедливості. За його словами, щодо окремих аспектів демобілізації вже підготовлено відповідні пропозиції.

Водночас, як пояснив Сирський, головним фактором залишається мобілізаційний ресурс.

"Я бачу, що це реалістично, просто там є багато обмежень, які пов'язані з нашими можливостями з мобілізації. І це треба враховувати, скільки ми зможемо мобілізувати, щоб забезпечити ті категорії, які будуть звільнятися. Тому якраз тут будуть певні обмеження", - підсумував головнокомандувач.

Плани щодо демобілізації

Нагадаємо, раніше в Міноборони повідомляли, що за дорученням президента до кінця 2026 року планують поетапне звільнення військовослужбовців, які служать із 2014 та 2022 років.