Демобилизация реальна: Сырский назвал условие увольнения из армии

Сырский подчеркнул, что реформа демобилизации должна учитывать все риски, которые могут возникнуть при ее внедрении.

В первую очередь, по его словам, речь идет о необходимости сохранить достаточный уровень боеспособности войска. Ведь увольнение со службы могут получить наиболее опытные военнослужащие, которых нужно будет заменить кем-то.

"Реформы для того же и задумываются, чтобы все было реалистично. И вопрос только в учете всех тех особенностей или, скажем так, проблемных вопросов, которые могут возникнуть при внедрении этой реформы", - отметил он.

Главнокомандующий также подчеркнул, что важным остается вопрос социальной справедливости. По его словам, по отдельным аспектам демобилизации уже подготовлены соответствующие предложения.

В то же время, как объяснил Сырский, главным фактором остается мобилизационный ресурс.

"Я вижу, что это реалистично, просто там много ограничений, которые связаны с нашими возможностями по мобилизации. И это надо учитывать, сколько мы сможем мобилизовать, чтобы обеспечить те категории, которые будут увольняться. Поэтому как раз здесь будут определенные ограничения", - подытожил главнокомандующий.

Планы по демобилизации

Напомним, ранее в Минобороны сообщали, что по поручению президентадо конца 2026 года планируют поэтапное увольнение военнослужащих, служащих с 2014 и 2022 годов.