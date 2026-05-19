Не демобілізація, нова "мінімалка" та контракти: що Сирський розповів про реформу ЗСУ

Підвищення зарплат та нові доплати

Мінімальний рівень грошового забезпечення військовослужбовців планують встановити на рівні 30 тисяч гривень. За словами генерала, також будуть передбачені додаткові виплати для певних категорій захисників.

Зокрема, фінансова мотивація стосуватиметься тих, хто бере безпосередню участь в активних бойових діях:

першочергово доплати отримають бійці механізованих, мотопіхотних, десантно-штурмових військ та бригад морської піхоти;

фінансово стимулюватимуть саме ті посади, яких найбільше бракує на полі бою.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що такі кроки мають створити додатковий стимул для залучення людей до війська. Очікується, що зміни затвердять вже до кінця травня.

Звільнення зі служби замість демобілізації

Повноцінна демобілізація відбудеться лише тоді, коли закінчиться війна. Наразі йдеться про механізми звільнення під час воєнного стану.

Сирський зазначив, що керівництво активно працює над цим питанням спільно з Міноборони, щоб дати військовим "світло вкінці тунелю".

"Люди, які воюють, особливо тривалий час, повинні мати вихід та можливість мати відстрочку, залежно від того терміну, який вони провели на полі бою", - пояснив генерал.

Наразі триває процес обговорення запропонованої моделі безпосередньо у військових частинах. Військове керівництво проводить заміри та аналітику, щоб врахувати позитивні та негативні моменти цього чутливого процесу.

Якими будуть нові контракти

В армії також готують нові формати контрактів із різними термінами служби, які будуть відрізнятися для чинних військових та добровольців. Як розповів головком, наразі обговорюються такі варіанти:

Короткий контракт на 6-9 місяців - для військових, які раніше звільнилися за станом здоров’я, але хочуть знову повернутися до служби.

Контракт на 10 місяців - для військовослужбовців, які вже перебувають у лавах ЗСУ.

Контракти від 2 років і більше - розглядаються для добровольців-новобранців.

Ті військовозобов'язані, які не захочуть укладати контракт, будуть просто мобілізовані до лав армії.