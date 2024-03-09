Демченко: певний час спостерігали зниження активності ДРГ, але загроза нікуди не зникає

Певний час спостерігалось зниження активності російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ). Втім, загроза нікуди не зникає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
"Певний час ми бачили зниження активності ворожих ДРГ й по Сумському, й Харківському напрямках. Але, як бачимо, загроза нікуди не зникає. Ворог продовжує використовувати свої ДРГ, які планують або хочуть зайти на наші території", - розповів Демченко.
Також речник ДПСУ розповів про нещодавню спробу ворожої ДРГ прорвати кордон у Сумській області. За його словами, наші військові відразу відкрили вогонь по росіянах. Зокрема вибивати ворога з нашої території допомогли й артилерійські підрозділи.
У тому ж числі росіяни застосовують диверсантів й по Харківському напрямку.
"Тому поки матимемо такого сусіда - загроза заходу ДРГ залишатиметься. Кожного дня треба розуміти, що ворог обстрілює територію України й в межах Сумської, Харківської, Чернігівської областей з різноманітного озброєння. Щодня це сотні обстрілів. Сотня обстрілів, це власне, більше ніж кількість прильотів по нашій території", - додав речник ДПСУ.
Як розповідав колишній командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв, на території Росії ворог утримує угруповання загальною чисельністю 20 тисяч осіб, які постійно ведуть розвідку й здійснюють обстріли прикордонних районів. Зокрема активно нарощують інженерно-фортифікаційне обладнання місцевості.
За словами Демченка, ворог й надалі використовує диверсантів, які намагаються зайти на нашу територію. Найактивнішим напрямком для ДРГ залишається Сумська область. Втім, випадки їх викриття не припиняються також у Харківській та Чернігівській областях.
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