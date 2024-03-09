Демченко: некоторое время наблюдали снижение активности ДРГ, но угроза никуда не исчезает

"Некоторое время мы видели снижение активности вражеских ДРГ и по Сумскому, и Харьковскому направлениям. Но, как видим, угроза никуда не исчезает. Враг продолжает использовать свои ДРГ, которые планируют или хотят зайти на наши территории", - рассказал Демченко.

Также спикер ГПСУ рассказал о недавней попытке вражеской ДРГ прорвать границу в Сумской области. По его словам, наши военные сразу открыли огонь по россиянам. В частности выбивать врага с нашей территории помогли и артиллерийские подразделения.

В том же числе россияне применяют диверсантов и по Харьковскому направлению.

"Поэтому пока будем иметь такого соседа - угроза захода ДРГ будет оставаться. Каждый день надо понимать, что враг обстреливает территорию Украины и в пределах Сумской, Харьковской, Черниговской областей из различного вооружения. Ежедневно это сотни обстрелов. Сотня обстрелов, это собственно, больше чем количество прилетов по нашей территории", - добавил представитель ГПСУ.

Российские ДРГ

Как рассказывал бывший командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев, на территории России враг удерживает группировку общей численностью 20 тысяч человек, которые постоянно ведут разведку и обстреливают приграничные районы. В частности, активно наращивают инженерно-фортификационное оборудование местности.

По словам Демченко, враг продолжает использовать диверсантов, которые пытаются зайти на нашу территорию. Самым активным направлением для ДРГ остается Сумская область. Впрочем, случаи их разоблачения не прекращаются в Харьковской и Черниговской областях.