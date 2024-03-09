Демченко: некоторое время наблюдали снижение активности ДРГ, но угроза никуда не исчезает

Некоторое время наблюдалось снижение активности российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Впрочем, угроза никуда не исчезает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрея Демченко в эфире телемарафона.
"Некоторое время мы видели снижение активности вражеских ДРГ и по Сумскому, и Харьковскому направлениям. Но, как видим, угроза никуда не исчезает. Враг продолжает использовать свои ДРГ, которые планируют или хотят зайти на наши территории", - рассказал Демченко.
Также спикер ГПСУ рассказал о недавней попытке вражеской ДРГ прорвать границу в Сумской области. По его словам, наши военные сразу открыли огонь по россиянам. В частности выбивать врага с нашей территории помогли и артиллерийские подразделения.
В том же числе россияне применяют диверсантов и по Харьковскому направлению.
"Поэтому пока будем иметь такого соседа - угроза захода ДРГ будет оставаться. Каждый день надо понимать, что враг обстреливает территорию Украины и в пределах Сумской, Харьковской, Черниговской областей из различного вооружения. Ежедневно это сотни обстрелов. Сотня обстрелов, это собственно, больше чем количество прилетов по нашей территории", - добавил представитель ГПСУ.
Как рассказывал бывший командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев, на территории России враг удерживает группировку общей численностью 20 тысяч человек, которые постоянно ведут разведку и обстреливают приграничные районы. В частности, активно наращивают инженерно-фортификационное оборудование местности.
По словам Демченко, враг продолжает использовать диверсантов, которые пытаются зайти на нашу территорию. Самым активным направлением для ДРГ остается Сумская область. Впрочем, случаи их разоблачения не прекращаются в Харьковской и Черниговской областях.
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