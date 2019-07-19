По делу убийства Олешко на допрос вызвали нардепа

Фото: Виталий Олешко (youtube.com)

На допрос вызвали нардепа Александра Пономарева

Следствие по делу убийства общественного активиста Виталия Олешко вызвало на допрос в качестве свидетеля народного депутата Александра Пономарева. Об этом сообщает нардеп Мустафа Наем в Facebook.

По данным нардепа, Пономарева вместе с еще одним народным депутатом Сергеем Валентировым могут подозревать в причастности к заказу убийства Олешко.

Это очень важная новость, многие ее ждали почти год. 31 июля 2018 в тот самый день, когда облили кислотой Екатерину Гандзюк, случилось еще одно резонансное преступление, которое долгое время было в тени протестов и мало привлекало внимание общественности. В тот день в городе Бердянске Запорожской области двумя выстрелами в упор был убит активист Виталий Олешко, «Сармат». Виталия расстреляли из обреза двуствольного гладкоствольного охотничьего ружья на глазах у супруги и близкого друга. Все это время следователи, прокуроры и друзья "Сармата" косвенно или прямо намекали, что за убийством стоят народные депутаты и неофициально даже назывались фамилии. Сегодя ситуация прояснилась. Несколько часов назад Национальная полиция вручила повестку о вызове на допрос народному депутату Александру Пономареву в качестве свидетеля по делу об убийстве активиста Виталия Олешко с позывным «Сармат». (На видео момент вручения повестки.) Насколько мне известно, по одной из версий следствия, Александр Пономарев вместе с еще одним народным депутатом Сергеем Валентировым (БПП) могут подозреваться в причастности к заказу убийства Виталия Олешко. Оба депутата на данный момент баллотируются по мажоритарным округам в Запорожье от партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Александр Пономарев, соответственно, по 78 округу, а Сергей Валентиров по 81 округу. Перепост приветствутеся. Мы вряд ли их остановим на пути к мандату. Но как уже бывший член #ТСКГандзюк я приложу максимум усилий, чтобы в следующем составе парламента к ним было максимум внимания со стороны общественности и коллег. Если, конечно, к тому моменту не будет решения суда, обвинительного или оправдательного. Опубліковано Mustafa Nayyem Пʼятниця, 19 липня 2019 р.

Добавим, что Пономарев нардеп от партии "Воля народа".

Напомним, 6 июня Печерский районный суд Киева в ходе заседания в ночь с 6 на 7 июня отпустил под домашний арест Михаила Сигиду, которого подозревают в организации убийства активиста Олешко. Позже в ГПУ заявили, что обжалуют решение суда. Через несколько дней его снова взяли под стражу.

Известно, что подозреваемый соорганизатор убийства Евгений Бродский сейчас находится под ночным домашним арестом.

31 июля 2018 года, около полудня в Бердянске неизвестный выстрелил в Виталия Олешко, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался. Друзья Олешко убеждены, что его убили за борьбу с местной властью и народным депутатом Александром Пономаревым. Сигиду задержали в Бердянске 14 сентября. Его подозревают в организации убийства Виталия Олешко. А 16 декабря задержали Евгения Бродского, которого подозревают в том, что он заказал убийство "Сармата".