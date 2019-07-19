По справі вбивства Олешка на допит викликали нардепа

Это очень важная новость, многие ее ждали почти год. 31 июля 2018 в тот самый день, когда облили кислотой Екатерину Гандзюк, случилось еще одно резонансное преступление, которое долгое время было в тени протестов и мало привлекало внимание общественности. В тот день в городе Бердянске Запорожской области двумя выстрелами в упор был убит активист Виталий Олешко, «Сармат». Виталия расстреляли из обреза двуствольного гладкоствольного охотничьего ружья на глазах у супруги и близкого друга. Все это время следователи, прокуроры и друзья "Сармата" косвенно или прямо намекали, что за убийством стоят народные депутаты и неофициально даже назывались фамилии. Сегодя ситуация прояснилась. Несколько часов назад Национальная полиция вручила повестку о вызове на допрос народному депутату Александру Пономареву в качестве свидетеля по делу об убийстве активиста Виталия Олешко с позывным «Сармат». (На видео момент вручения повестки.) Насколько мне известно, по одной из версий следствия, Александр Пономарев вместе с еще одним народным депутатом Сергеем Валентировым (БПП) могут подозреваться в причастности к заказу убийства Виталия Олешко. Оба депутата на данный момент баллотируются по мажоритарным округам в Запорожье от партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Александр Пономарев, соответственно, по 78 округу, а Сергей Валентиров по 81 округу. Перепост приветствутеся. Мы вряд ли их остановим на пути к мандату. Но как уже бывший член #ТСКГандзюк я приложу максимум усилий, чтобы в следующем составе парламента к ним было максимум внимания со стороны общественности и коллег. Если, конечно, к тому моменту не будет решения суда, обвинительного или оправдательного.