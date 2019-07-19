По справі вбивства Олешка на допит викликали нардепа

На допит викликали нардепа Олександра Пономарьова
Слідство у справі вбивства громадського активіста Віталія Олешка викликало на допит як свідка народного депутата Олександра Пономарьова. Про це повідомляє нардеп Мустафа Наєм у Facebook.
За даними нардепа, Пономарьова разом з ще одним народним депутатом Сергієм Валентировим можуть підозрювати у причетності до замовлення вбивства Олешко.
Это очень важная новость, многие ее ждали почти год. 31 июля 2018 в тот самый день, когда облили кислотой Екатерину Гандзюк, случилось еще одно резонансное преступление, которое долгое время было в тени протестов и мало привлекало внимание общественности. В тот день в городе Бердянске Запорожской области двумя выстрелами в упор был убит активист Виталий Олешко, «Сармат». Виталия расстреляли из обреза двуствольного гладкоствольного охотничьего ружья на глазах у супруги и близкого друга. Все это время следователи, прокуроры и друзья "Сармата" косвенно или прямо намекали, что за убийством стоят народные депутаты и неофициально даже назывались фамилии. Сегодя ситуация прояснилась. Несколько часов назад Национальная полиция вручила повестку о вызове на допрос народному депутату Александру Пономареву в качестве свидетеля по делу об убийстве активиста Виталия Олешко с позывным «Сармат». (На видео момент вручения повестки.) Насколько мне известно, по одной из версий следствия, Александр Пономарев вместе с еще одним народным депутатом Сергеем Валентировым (БПП) могут подозреваться в причастности к заказу убийства Виталия Олешко. Оба депутата на данный момент баллотируются по мажоритарным округам в Запорожье от партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Александр Пономарев, соответственно, по 78 округу, а Сергей Валентиров по 81 округу. Перепост приветствутеся. Мы вряд ли их остановим на пути к мандату. Но как уже бывший член #ТСКГандзюк я приложу максимум усилий, чтобы в следующем составе парламента к ним было максимум внимания со стороны общественности и коллег. Если, конечно, к тому моменту не будет решения суда, обвинительного или оправдательного.Опубліковано Mustafa Nayyem Пʼятниця, 19 липня 2019 р.
Додамо, що Пономарьов нардеп від партії "Воля народу".
Нагадаємо, 6 червня Печерський районний суд Києва в ході засідання в ніч з 6 на 7 червня відпустив під домашній арешт Михайла Сігіду, якого підозрюють в організації вбивства активіста Олешка. Пізніше в ГПУ заявили, що оскаржать рішення суду. Через декілька днів його знову взяли під варту.
Відомо, що підозрюваний співорганізатор вбивства Євген Бродський зараз перебуває під нічним домашнім арештом.
31 липня 2018 року, близько полудня в Бердянську невідомий вистрілив у Віталія Олешка, після чого зник з місця події. Від отриманих травм потерпілий помер. Друзі Олешка переконані, що його вбили за боротьбу з місцевою владою і народним депутатом Олександром Пономарьовим. Сігіду затримали в Бердянську 14 вересня. Його підозрюють в організації вбивства Віталія Олешко. А 16 грудня затримали Євгена Бродського, якого підозрюють у тому, що він замовив вбивство "Сармата".