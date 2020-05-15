У справі про пожежу в одеському коледжі з'явилися нові підозрювані

Фото: пожежа в одеському коледжі (od.dsns.gov.ua)

Співробітників коледжу підозрюють у порушенні пожежної безпеки

Під керівництвом прокурорів області у справі про пожежу в одеському торговельно-економічному коледжі було повідомлено про підозру двох співробітників навчального закладу. Їх підозрюють у порушенні пожежної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Одеської області.

Так, завідуюча денним відділенням економіки і підприємництва коледжу та колишнього заступника директора з адміністративно-господарської роботи підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки, внаслідок чого виникла пожежа, що спричинила загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі (ч. 2 ст. 270 КК України).

Крім того, керівнику коледжу та завідувачу господарства учбового корпусу вручено повідомлення про зміну підозри, і повідомлено про підозру у ч. 2 ст. 270 КК України.

В даний час ці особи перебувають під домашнім арештом.

Крім того, вирішуються питання про обрання запобіжного заходу завідувача денного відділення економіки і підприємництва коледжу і оголошення в розшук і встановлення місця знаходження колишнього заступника директора з адміністративно-господарської роботи.

Нагадаємо, в грудні минулого року в Одесі сталася пожежа в будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. В результаті події загинули 16 людей, ще понад 30 отримали поранення.

Раніше суд обрав запобіжний захід для директора згорілого одеського коледжу економіки і права Любові Кочерзі у вигляді цілодобового домашнього арешту. Під час перебування під домашнім арештом підозрювана зобов'язана носити електронний браслет.

Автор: Валерія Мрачковська