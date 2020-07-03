К делу MH17 приобщат доклады "Алмаз-Антея", суд продолжится 31 августа

Нидерландский суд по делу о катастрофе MH17 на Донбассе отложил слушания до 31 августа. Следственный судья за это время изучит возможные альтернативные версии катастрофы.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что сегодня суд удовлетворил просьбу адвокатов подозреваемого Олега Пулатова о заслушивании показаний большего числа свидетелей для изучения других возможных сценариев катастрофы. В частности, следственный судья должен определить состоятельность версии о случайном запуске ракеты "Бук" по самолету Malaysia Airlines в июле 2014 года.

Кроме того, как отмечает корреспондент Australian Associated Press Марти Силк, суд удовлетворил просьбу о допросе представителей российского концерна "Алмаз-Антей" и приобщит его скандальные доклады.

Следующий блок судебных слушаний отложили до 31 августа, чтобы дать время для допроса дополнительных свидетелей и защите - для встречи с Пулатовым. Его нидерландские адвокаты утверждают, что до сих пор не встречались с ним лично из-за карантинных ограничений и запрет на международные перелеты.

Отметим, согласно докладам концерна "Алмаз-Антей", ракета была запущена якобы из района поселка Зарощенское, который на момент катастрофы контролировался украинской стороной.

Напомним, ранее сообщалось, что на суде представили новые доказательства запуска ракеты по самолету MH17; на заседании в Гааге были заслушаны перехваты переговоров боевиков на Донбассе, которые обсуждали работу "Бука" и катастрофу лайнера.

Ожидается, что дело об авиакатастрофе, в которой погибли почти 300 человек, будет рассматриваться по существу в феврале-марте 2021 года.