До справи MH17 долучать доповіді "Алмаз-Антея", суд продовжиться 31 серпня

Нідерландський суд у справі про катастрофу MH17 на Донбасі відклав слухання до 31 серпня. Слідчий суддя за цей час вивчить можливі альтернативні версії катастрофи.

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що сьогодні суд задовольнив прохання адвокатів підозрюваного Олега Пулатова про заслуховування показань більшого числа свідків для вивчення інших можливих сценаріїв катастрофи. Зокрема, слідчий суддя має визначити спроможність версії про випадковий запуск ракети "Бук" по літаку Malaysia Airlines в липні 2014 року.

Крім того, як зазначає кореспондент Australian Associated Press Марті Сілк, суд задовольнив прохання про допит представників російського концерну "Алмаз-Антей" і долучить його скандальні доповіді.

Наступний блок судових слухань відклали до 31 серпня, щоб дати час для допиту додаткових свідків і захист - для зустрічі з Пулатовим. Його нідерландські адвокати стверджують, що досі не зустрічалися з ним особисто через карантинні обмеження та заборону на міжнародні перельоти.

Зазначимо, згідно з доповідями концерну "Алмаз-Антей", ракета була запущена нібито з району селища Зарощенське, яке на момент катастрофи контролювалося країнською стороною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на суді представили нові докази запуску ракети по літаку MH17; на засіданні в Гаазі були заслухані перехоплення переговорів бойовиків на Донбасі, які обговорювали роботу "Бука" і катастрофу лайнера.

Очікується, що справа про авіакатастрофу, у якій загинули майже 300 осіб, буде розглядатися по суті в лютому-березні 2021 року.