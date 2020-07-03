Дело МН17: суд в Нидерландах отказал в повторном запросе данных у НАТО

Проходит новое заседание суда по делу сбития самолета рейса МН17
Сегодня в Нидерландах проходит десятое заседание суда по делу сбития самолета рейса МН17. Суд отклонил просьбу защиты подозреваемых о повторном запросе спутниковых данных у НАТО.
Об этом сообщили судьи во время заседания.
Защита Пулатова видит потребность в дополнительном расследовании. В частности, они требуют уделить больше внимания альтернативным версиям катастрофы, а также допросить около 100 свидетелей и экспертов.
Нидерландские прокуроры считают нецелесообразными заявления о незавершенном расследовании.
Отметим, ранее адвокат подозреваемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате заявила, что защита запросит радиолокационные данные с радаров Краматорска, Буровой, Меловой, Чугуева и если они недоступны, то запросит суд приказать прокуратуре продолжить дальнейшее расследование по этим радиолокационным данным.
Впрочем, прокуратура Нидерландов заявила, что повторное расследование радиолокационных данных с украинских радаров не нужно.