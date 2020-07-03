Дело МН17: суд в Нидерландах отказал в повторном запросе данных у НАТО

Фото: авиакатастрофа MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Проходит новое заседание суда по делу сбития самолета рейса МН17

Сегодня в Нидерландах проходит десятое заседание суда по делу сбития самолета рейса МН17. Суд отклонил просьбу защиты подозреваемых о повторном запросе спутниковых данных у НАТО.

Об этом сообщили судьи во время заседания.

Защита Пулатова видит потребность в дополнительном расследовании. В частности, они требуют уделить больше внимания альтернативным версиям катастрофы, а также допросить около 100 свидетелей и экспертов.

Нидерландские прокуроры считают нецелесообразными заявления о незавершенном расследовании.

Отметим, ранее адвокат подозреваемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате заявила, что защита запросит радиолокационные данные с радаров Краматорска, Буровой, Меловой, Чугуева и если они недоступны, то запросит суд приказать прокуратуре продолжить дальнейшее расследование по этим радиолокационным данным.

Впрочем, прокуратура Нидерландов заявила, что повторное расследование радиолокационных данных с украинских радаров не нужно.

Напомним, адвокаты россиянина Пулатова поставили под сомнение основную версию следствия по делу МН17.

Также ранее РБК-Украина писало, что в Нидерландах сообщили детали суда по делу МН-17.

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Автор: Анастасия Рокитна