Дело MH17: появились новые доказательства запуска ракеты

Фото: следствие на месте катастрофы MH17 (wikipedia.org by Ministerie van Defensie)

Прокуроры продемонстрировали новые записи переговоров боевиков

На суде в Гааге по делу о катастрофе MH17 представили новые доказательства запуска ракеты из установки "Бук". Были заслушаны очередные записи переговоров боевиков, которые на сегодня являются наиболее конкретными уликами против четверых фигурантов.

Об этом сообщает местное издание NRC.

Согласно данным перехвата, фигуранты дела вскоре после катастрофы по телефону сообщили, что их установка "Бук" сбила самолет. При этом они считали, что сбили украинский военный борт.

В частности, 17 июля 2014 года в 16:48 через несколько минут после крушения боевик Леонид Харченко позвонил одному из главарей Сергею Дубинскому.

"Мы на месте. Мы уже сбили Сушку (истребитель, - ред.)", - сообщил он.

Вечером в 19:52 Дубинский позвонил Олегу Пулатову с требованием уточнить, стрелял ли "Бук" в районе катастрофы.

""Бук" сбил Сушку после того, как Сушка сбила Боинг", - доложил Пулатов.

Эту же версию Дубинский передает так называемому "министру обороны ДНР" Игорю Гиркину.

"Сушка попала в Боинг, и после этого мы сбили Сушку с помощью нашего "Бука". Хорошие новости, верно, Игорь?", - спросил он.

"Я не знаю, я, честно говоря, не верю этому", - ответил ему Гиркин.

"Нас все равно будут обвинять в том, что мы сбили его, если вы понимаете, о чем я", - добавил Дубинский.

Уточняется, что прокуратура представила новые записи в ответ на следственные запросы адвокатов Олега Пулатова на прошлой неделе.

Напомним, ранее замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью РБК-Украина заявил, что финальное решения суда по делу MH17 ожидается через два-три года.

До этого сообщалось, что в деле MH17 появился свидетель запуска ракеты.

Катастрофа MH17 произошла 17 июля 2014 года в Донецкой области. В результате нее погибли почти 300 человек.

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Автор: РБК-Украина