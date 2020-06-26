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Стало известно, когда начнется рассмотрение дела MH17 по существу

Новости » Политика     26.06.2020 - 13:16
Стало известно, когда начнется рассмотрение дела MH17 по существу
Фото: авиакатастрофа MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Сегодня суд в Нидерландах продолжил слушание

Рассмотрение дела о сбитии самолета рейса MH17 может начаться в феврале-марте 2021 года. Сегодня суд в Нидерландах продолжил заседание.

Об этом заявил на слушаниях прокурор Вард Фердинандуссе.

В частности, прокурор заявил, что если расследование дела Олега Пулатова до этого момента не будет завершено, то рассмотрение дела по существу может начаться и в отношении трех других обвиняемых.

"Мы можем начать рассмотрение дела по существу в феврале-марте 2021 года", - сказал Фердинандуссе.

Напомним, адвокаты россиянина Пулатова поставили под сомнение основную версию следствия по делу МН17.

Ранее сообщалось, что прокурор в деле МН17 сообщил о результатах анализа тел членов экипажа.

Также ранее РБК-Украина писало, что в Нидерландах сообщили детали суда по делу МН-17.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины МН17
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