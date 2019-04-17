ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Деловые ожидания украинского бизнеса несколько улучшились

Новости » Экономика    17.04.2019 - 13:25
Деловые ожидания украинского бизнеса несколько улучшились
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

НБУ обнародовал данные квартального опроса

Ожидания бизнеса Украины относительно деловой активности незначительно улучшились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за I квартал 2019 года.

По данным опроса, индекс деловых ожиданий на следующие 12 месяцев составляет 119,7% (в предыдущем квартале - 117,3%).

Более 40% руководителей компаний прогнозируют рост объемов продаж в течение следующих 12 месяцев. Только 8,7% ожидают уменьшения объемов реализации продукции.

Почти треть руководителей компаний ожидают улучшения своего финансово-экономического состояния, только 8% - ухудшения. Остальные не прогнозируют изменений.

Более трети (33,6%) прогнозирует, что объем инвестиционных расходов на оборудование возрастет. Только 9% ожидают сокращения инвестиций.

Деловые ожидания украинского бизнеса несколько улучшились

Очередной опрос НБУ был проведен 4 февраля - 6 марта 2016 года среди руководителей 703 предприятий. Опрос репрезентативный по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий с количеством работников.

Как сообщало РБК-Украина, руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 9,0%.

Напомним, руководители украинских предприятий ожидают, что обменный курс гривны к доллару через 12 месяцев будет на уровне 29,32 грн/доллар.

Работодатели раскрыли планы по динамике зарплат в течение года Бизнес ожидает незначительного замедления инфляции в Украине
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Национальный банк Украиныбизнеспрогноз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь