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Ділові очікування українського бізнесу дещо покращилися

Новини » Економіка    17.04.2019 - 13:25
Ділові очікування українського бізнесу дещо покращилися
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

НБУ оприлюднив дані квартального опитування

Очікування бізнесу України щодо ділової активності трохи покращилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ділові очікування підприємств України від Національного банку за I квартал 2019 року.

За даними опитування, індекс ділових очікувань на наступні 12 місяців становить 119,7% (у попередньому кварталі - 117,3%).

Понад 40% керівників компаній прогнозують зростання обсягів продажу протягом наступних 12 місяців. Лише 8,7% очікують зменшення обсягів реалізації продукції.

Майже третина керівників компаній очікує поліпшення свого фінансово-економічного стану, лише 8% - погіршення. Решта не прогнозує змін.

Понад третина (33,6%) прогнозує, що обсяг інвестиційних видатків на обладнання зросте. Лише 9% очікують скорочення таких інвестицій.

Ділові очікування українського бізнесу дещо покращилися

Чергове опитування НБУ було проведено 4 лютого - 6 березня 2016 року серед керівників 703 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами і напрямами діяльності, розмірами підприємств з кількістю працівників.

Як повідомляло РБК-Україна, керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 9,0%.

Нагадаємо, керівники українських підприємств очікують, що обмінний курс гривні до долара через 12 місяців буде на рівні 29,32 грн/долар.

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