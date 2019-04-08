Агентство Fitch спрогнозировало курс гривны к доллару на 2019-2020 годы

Фото: Fitch Ratings (fitchratings.com)

До конца года агентство ожидает девальвацию гривны

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует курс гривны к доллару на уровне 28,86грн/доллар в 2019 году и 30,60 грн/доллар в 2020 году. Об этом говорится в пресс-релизе агентства по рейтингам НАК "Нафтогаз Украины".

В сообщении говорится, что агентство подтверждает долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") НАК "Нафтогаз Украины" на уровне "B-", прогноз стабильный.

Напомним, ранее глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин констатировал изменение факторов, которые сезонно влияют на курс гривны к доллару.

Напомним, заместитель глава НБУ Олег Чурий в феврале отметил, что переход к плавающему курсообразованию привел к тому, что прогнозировать курс гривны к доллару становится очень трудно. В частности, почти никто из аналитиков не угадал, какой курс будет осенью и зимой.

Напомним, расчеты госбюджета на 2019 год осуществлен с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн/доллар. Расчеты госбюджета-2018 были осуществлены по курсу 30,1 грн/доллар на конец года.