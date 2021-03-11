Дело о запрете "партии Шария": в Минюсте назвали основания для иска

Он пояснил, что иск в Окружной административный суд Киева подан на основе материалов, предоставленных органами прокуратуры и Службы безопасности Украины.

"Основания для подачи иска - многочисленные нарушения Конституции и законов Украины политической партией и, в частности, лицом, которое партия указывает в качестве своего "лидера" - господином Шарием", - отметил Малюська.

Министр уточнил, что нормативное основание иска - статья 21 Закона Украины "Про политические партии в Украине".

"Мы не ожидаем, что дело будет простым и легким. Партия Шария выстроила неплохую юридическую оборону своей незаконной деятельности, грубо нарушая законодательство, но при этом пытаясь перекладывать всю ответственность за такие действия на формально посторонних людей.

Но, как свидетельствуют материалы правоохранительных органов, удавалось им это далеко не всегда", - написал глава Минюста.

Первое заседание по делу состоится 6 апреля 2021 года.