СБУ запросила международную правовую помощь по делу Шария

Служба безопасности Украины запросила международную правовую помощь в уголовном производстве по делу Анатолия Шария. Запрос был направлен в Киевскую городскую прокуратуру.

"Служба безопасности Украины направила в Киевскую городскую прокуратуру запросы о международной правовой помощи и необходимые материалы для организации и проведения следственных действий на территории других стран в уголовном производстве по делу Анатолия Шария", - говорится в сообщении.

Отметим, что Шарий - видеоблогер, которого подозревают в пропагандистской деятельности в пользу Российской Федерации. Он неоднократно появлялся в эфирах российских телеканалов, где негативно высказывался об украинской власти.