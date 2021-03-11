Справа про заборону "партії Шарія": в Мін'юсті назвали підстави для позову

Він пояснив, що позов до Окружного адміністративного суду Києва подано на основі матеріалів, наданих органами прокуратури та Служби безпеки України.

"Підстави для подання позову - численні порушення Конституції та законів України політичною партією та, зокрема, особою, яку партія вказує у якості свого "лідера" - паном Шарієм", - зазначив Малюська.

Міністр уточнив, що нормативна підстава позову - стаття 21 Закону України "Про політичні партії в Україні".

"Ми не очікуємо, що справа буде простою та легкою. Партія Шарія вибудувала непогану юридичну оборону своєї незаконної діяльності, грубо порушуючи законодавство, але при цьому намагаючись перекладати усю відповідальність за такі дії на формально сторонніх осіб.

Але, як свідчить матеріали правоохоронних органів, вдавалося їм це далеко не завжди", - написав голова Мін'юсту.

Перше засідання у справі відбудеться 6 квітня 2021 року.