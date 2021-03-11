Справа про заборону "партії Шарія": в Мін'юсті назвали підстави для позову

Підставами для позову щодо заборони "партії Шарія" стали численні порушення Конституції та законів України політсилою та безпосередньо її лідером Анатолієм Шарієм.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.
Він пояснив, що позов до Окружного адміністративного суду Києва подано на основі матеріалів, наданих органами прокуратури та Служби безпеки України.
"Підстави для подання позову - численні порушення Конституції та законів України політичною партією та, зокрема, особою, яку партія вказує у якості свого "лідера" - паном Шарієм", - зазначив Малюська.
Міністр уточнив, що нормативна підстава позову - стаття 21 Закону України "Про політичні партії в Україні".
"Ми не очікуємо, що справа буде простою та легкою. Партія Шарія вибудувала непогану юридичну оборону своєї незаконної діяльності, грубо порушуючи законодавство, але при цьому намагаючись перекладати усю відповідальність за такі дії на формально сторонніх осіб.
Але, як свідчить матеріали правоохоронних органів, вдавалося їм це далеко не завжди", - написав голова Мін'юсту.
Перше засідання у справі відбудеться 6 квітня 2021 року.
Як повідомлялося, міністерство юстиції України просить Окружний адміністративний суд Києва заборонити діяльність "Партії Шарія". ОАСК відкрив провадження за цим позовом.
Дана справа буде розглянута у ОАСК за спрощеним позовного провадження з викликом сторін.
Нагадаємо, на початку березня СБУ виявила порушення під час перереєстрації "Партії Шарія". Правоохоронці виявили факт внесення неправдивих даних.
Зазначимо, 16 лютого блогеру Анатолію Шарію повідомили про підозру у державній зраді. Також його підозрюють у порушенні рівноправності громадян за різними ознаками.
Як повідомляло РБК-Україна, Шарій двічі не з'явився на допит в СБУ, після чого його оголосили в розшук.
Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України запросила міжнародну правову допомогу у справі Шарія.