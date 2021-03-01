ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

СБУ обнаружила нарушения при перерегистрации "Партии Шария"

Новина українською → Киев, Понедельник 01 марта 2021 15:13
СБУ обнаружила нарушения при перерегистрации "Партии Шария" Фото: Анатолий Шарий (facebook.com anatolijsharij)
Автор: Дмитрий Левицкий

Служба безопасности Украины в ходе досудебного расследования по делу о государственной измене блогера Анатолия Шария обнаружила нарушения во время перерегистрации "Партии Шария". Правоохранители выявили факт внесения заведомо ложных данных.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 358 Уголовного кодекса Украины (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов)", - рассказали в СБУ.

Материалы о выявленных нарушениях во время перерегистрации "Партии Шария" следователи СБУ направили в Киевскую городскую прокуратуру для дальнейшего правового реагирования.

Анатолий Шарий - видеоблоггер, которого подозревают в пропагандистской деятельности в пользу России. Шарий неоднократно появлялся в эфирах российских телеканалов, где негативно высказывался об украинской власти.

Отметим, до этого в СБУ заявляли, что "Партия Шария" на самом деле зарегистрирована не на Анатолия Шария. Как выяснилось, партию зарегистрировали на гражданина Виктора Шария. СБУ проводила с этим гражданином следственные действия.

Напомним, в середине февраля блогеру Шарию сообщили о подозрении в государственной измене. Его также подозревают в нарушении равноправия граждан по различным признакам.

Как писало РБК-Украина, 25 февраля Шария объявили в розыск после того, как он не явился на допрос в СБУ по делу о государственной измене.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Служба безопасности Украины партия Анатолий Шарий
NEWS
Опять локдаун. "Красная зона" карантина в Украине расширяется: какие области под угрозой
Опять локдаун. "Красная зона" карантина в Украине расширяется: какие области под угрозой
DAILY
На грани мира. Что происходит на Донбассе и готова ли Украина к "ответу Путина"
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора На грани мира. Что происходит на Донбассе и готова ли Украина к "ответу Путина"