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Дело Тамразова направили в Высший антикоррупционный суд

Новости » Политика     04.02.2020 - 19:27
Дело Тамразова направили в Высший антикоррупционный суд
Фото: Алексей Тамразов (РБК-Украина)

Тамразов подозревается в даче взятки в размере 200 тыс. долларов

Дело руководителя онлайн-издания Insider Алексея Тамразова направили в Высший антикоррупционный суд по взятке прокурору Константину Кулику. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.

Сообщается, что подозреваемый был разоблачен во время предоставления первой части взятки в сумме 100 тыс. долларов за принятие мер со стороны прокурора об отмене наложенного ареста во время рассмотрения соответствующего ходатайства, поданного в суд.

"Прокурорами САП по материалам досудебного расследования НАБУ направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя главы правления ПАО "Укргаздобыча", который пытался дать взятку в размере 200 тыс. долларов США сотруднику Генеральной прокуратуры Украины за содействие в отмене ареста, наложенного на газ", - говорится в сообщении.

Отметим, что подозреваемый был задержан непосредственно во время предоставления взятки и ему инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины.

В настоящее время обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлено в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу.

Напомним, Алексея Тамразова задержали 9 августа 2018 года. Тамразов был задержан якобы за дачу взятки руководителю департамента ГПУ Константину Кулику. По словам экс-генпрокурора Юрия Луценко, он якобы пытался передать 200 тыс. долларов за содействие в снятии ареста с имущества.

Как сообщало РБК-Украина, 10 августа Печерский районный суд Киева арестовал Тамразова на два месяца с возможностью залога в 3 млн гривен. 13 августа он уже вышел из СИЗО.

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