Суд обязал Тамразова носить электронными браслет

Фото: Алексей Тамразов (РБК-Украина)

Адвокаты подали жалобу

Соломенский районный суд Киева восстановил все обязательства для руководителя онлайн-издания Insider Алексея Тамразова в деле о взятке прокурору Константину Кулику. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат Виталий Коломиец.

Он сообщил, что в отношении Тамразова возобновили обязательство носить электронное средство контроля.

"Судья приняла позапроцесуальное определение, положив обязанности отдельно от меры пресечения. Фактически, повторно пересмотрев решение от 4 декабря 2018 года, когда с тем же основаниям было отказано прокурору в продлении обязательств и такие обязательства закончились 5 декабря 2018 года", - сказал адвокат.

По словам адвоката, в Высший Совет Правосудия была подана жалоба на судью Антипову, которая приняла решение.

Также, по его словам, адвокаты подали апелляционную жалобу на это решение.

Таким образом, суд возложил на Тамразова обязательства:

дать на хранение паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и вьезд в Украину;

прибывать по каждому вызову в суд, к прокурору и следователю;

воздерживаться от общения со свидетелями, сообщать следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства;

носить электронное средство контроля.

Напомним, Алексея Тамразова задержали 9 августа. Тамразов был задержан якобы за дачу взятки руководителю департамента ГПУ Константину Кулику. По словам генпрокурора Юрия Луценко, он якобы пытался передать 200 тыс. долларов за содействие в снятии ареста с имущества.

10 августа Печерский районный суд Киева арестовал Тамразова на два месяца с возможностью залога в 3 млн гривен. 13 августа он уже вышел из СИЗО.

4 декабря 2018 года Алексею Тамразову не продлили меру пресечения в деле о взятке прокурору Константину Кулику.

Защитники Тамразова во время заседания подали аргументы, что в деле их подзащитного были нарушения при внесении в ЕРДР, а также является нарушение подследственности дела.