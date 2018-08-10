Суд арестовал Тамразова на два месяца с возможностью внесения залога в 3 млн гривен

Печерский районный суд города Киева сегодня, 10 августа, избрал меру пресечения владельцу издания Insider, бывшему первому заместителю председателя правления ПАО "Укргаздобыча", Алексею Тамразову в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом залога 3 млн гривен. Об этом сообщил следственный судья Печерского районного суда Вячеслав Пидпалый, передает корреспондент РБК-Украина.

"Следственный судья постановил ходатайство прокуратуры в виде содержания под стражей удовлетворить частично", - сообщил Пидпалый.

Таким образом, Тамразов должен быть под стражей с 9 августа по 7 октября. Судья добавил, что в случае необходимости срок может быть продлен. Он также отметил, что Тамразову может быть применено внесение залога в размере 3 млн гривен.

Печерський суд заарештував Олексія Тамразова на два місяці. З можливістю внесення застави 3 млн. гривень. Опубліковано РБК-Украина П'ятниця, 10 серпня 2018 р.

Ранее следственный судья Печерского районного суда объявил, что судебное заседание по избранию меры пресечения Тамразову будет проходить в закрытом режиме.

Напомним, Печерский районный суд города Киева сегодня, 10 августа, начал заседание по избранию меры Алексею Тамразову. 9 августа Генеральная прокуратура Украины задержала Тамразова на попытке дать неправомерную выгоду в размере 200 тысяч долларов.

Как известно, Тамразов с 2010 года по март 2014 года занимал должность первого заместителя председателя правления государственного ПАО "Укргаздобыча". Добавим, что издание Insider, владельцем которого является Тамразов, разоблачает коррупционные схемы, в частности, многие расследования касались газовой сферы и дел в "Укргаздобыче". Также он часто критиковал правоохранительные органы, в частности Министерство внутренних дел. По его словам, глава МВД Арсен Аваков переплатил минимум 7,5 тыс. долларов за каждый автомобиль для Нацполиции. В мае 2017 года Аваков приказал внести в ЕРДР данные об уголовном правонарушении на Тамразова.