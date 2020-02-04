Справу Тамразова направили до Вищого антикорупційного суду

Фото: Олексій Тамразов (РБК-Україна)

Тамразов підозрюється у наданні хабаря у розмірі 200 тис. доларів

Справу керівника онлайн-видання Insider Олексія Тамразова направили до Вищого антикорупційного суду щодо хабаря прокурору Костянтину Кулику. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП.

Зазначається, що підозрюваного було викрито під час надання першої частини неправомірної вигоди у сумі 100 тис. доларів за вжиття заходів з боку прокурора щодо скасування накладеного арешту під час розгляду відповідного клопотання, поданого до суду.

"Прокурорами САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього першого заступника голови правління ПАТ "Укргазвидобування", який намагався надати неправомірну вигоду у розмірі 200 тис. доларів США співробітнику Генеральної прокуратури України за сприяння у скасуванні арешту, накладеного на газ", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що підозрюваного було затримано безпосередньо під час надання неправомірної вигоди та йому інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.369 КК України.

Наразі обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, Олексія Тамразова затримали 9 серпня 2018 року. Тамразов був затриманий нібито за дачу хабара керівнику департаменту ГПУ Костянтину Кулику. За словами екс-генпрокурора Юрія Луценка, він нібито намагався передати 200 тис. доларів за сприяння у знятті арешту з майна.

Як повідомляло РБК-Україна, 10 серпня Печерський районний суд Києва заарештував Тамразова на два місяці з можливістю застави 3 млн гривень. 13 серпня він вже вийшов із СІЗО.