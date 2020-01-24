Дело "Спецтехноэкспорта" передали в суд

Дело государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия "Спецтехноекспорта" передали в суд. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что прокуроры завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора дочернего предприятия и еще четырех бывших служащих государственной компании "Укрспецэкспорт" Государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт" (далее - ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт"), причастных к реализации преступной схемы растраты средств, которое нанесло государственному предприятию ущерб на сумму 55,5 млн гривен.

"На сегодня обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка поручил руководителям региональных прокуратур активизировать расследование коррупционных и иных нарушений на предприятиях Государственного концерна "Укроборонпром".

Напомним, САП попросила Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины отреагировать на затягивание расследования хищений на предприятиях "Укроборонпрома". Сообщалось, что в ходе процессуального руководства расследованием хищений в военной сфере САП установила факты нарушения закона детективами НАБУ.

Кроме того, военная прокуратура Южного региона Украины начала расследование фактов хищения при строительстве жилья для военнослужащих в Одесской области после публикации в местной прессе.