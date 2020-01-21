Прокуратура взялась за жилье для военных под Одессой после критики в местных СМИ

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Прокуратура открыла дело о возможных хищениях при строительстве жилья военным

Военная прокуратура Южного региона Украины начала расследование фактов хищения при строительстве жилья для военнослужащих в Одесской области после публикации в местной прессе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Как сообщили в ОГП, правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по фактам завышения стоимости и объемов работ подрядными организациями при строительстве 5 казарм улучшенного типа в военном городке поселка Черноморское (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Также прокуратура расследует возможное хищение средств при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в военном городке Дачное-2 (ч.2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

"В настоящее время в указанных уголовных производствах проводится комплекс следственных, процессуальных действий, назначено и получены выводы ряда судебных экспертиз, среди которых судебные строительно-технические экспертизы, которыми установлено нарушения при строительстве объектов в особо крупных размерах. Кроме того, продолжаются отдельные исследования в рамках судебно-экономических экспертиз, предметом которых является подтверждение причиненного государству ущерба", - сообщили в ОГП.

Ход расследования контролирует специализированная прокуратура в сфере надзора по уголовным производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса Офиса генерального прокурора.

Ранее РБК-Украина писало, что правоохранители разоблачили заместителя директора Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета в растрате государственных средств на сумму почти 2 млн гривен.

Также сообщалось, что правоохранители провели масштабную спецоперацию в Херсоне с целью прекращения деятельности преступной организации. В ходе спецоперации 9 лицам сообщили о подозрении, а также на основании постановлений следственных судей провели более 30 обысков.