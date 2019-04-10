САП в мае направит в суд дело о хищениях в "Спецтехноэкспорте"

Фото: руководитель САП Назар Холодницкий (РБК-Украина)

САП расследует 11 уголовных производств относительно хищений на предприятиях "Укроборонпрома"

В следующем месяце Специализированная антикоррупционная прокуратура направит в суд уголовное производство в отношении хищений на дочернем предприятии "Укроборонпрома" - "Спецтехноекспорті". Об этом сообщил председатель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Уже в марте месяце было объявлено ряд подозрений бывшим и действующим служебным лицам "Спецтехноэкспорту". Это дочернее предприятие "Укроборонпрома". Это по фактам хищений, сумма около 4 миллионов долларов. Эти лица под следствием. Эти производства активно расследуются. Если не этого, то следующего месяца эти производства будут направлены в суд", - сообщил Холодницкий.

Он отметил, что в целом САП расследует 11 уголовных производств относительно хищений на предприятиях "Укроборонпрома".

"Если говорить о "Укроборонпром" у нас есть 11 производств, которые касаются хищений в оборонной отрасли. Часть дел уже в судах. Это, в частности, Львовский бронетанковый завод - уже слушается в суде. Суд движется медленно, но движется", - добавил он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что САП попросит Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины отреагировать на затягивание расследования хищений на предприятиях "Укроборонпрома". Сообщалось, что в ходе процессуального руководства расследованием хищений в военной сфере САП установила факты нарушения закона детективами НАБУ.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко поручил проверить на детекторе лжи руководителей "Укроборонпрома".