ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Офис гепрокурора активизирует расследования нарушений в "Укроборонпроме"

Новости » Политика     22.01.2020 - 15:25
Офис гепрокурора активизирует расследования нарушений в "Укроборонпроме"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Генпрокурор Руслан Рябошапка также поручил ускорить рассмотрение дел этой категории в судах

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка поручил руководителям региональных прокуратур активизировать расследование коррупционных и других нарушений на предприятиях Государственного концерна "Укроборонпром". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Таким образом в Офисе гепрокурора собираются выявить преждевременно закрытые уголовные производства с начала вооруженного конфликта на территории Украины по настоящее время.

Также отмечается, что Рябошапка поручил ускорить рассмотрение дел этой категории в судах.

"Кроме того, создана межведомственная рабочая группа в сфере противодействия криминальным правонарушением в оборонном секторе государства, в состав которой вошли руководители правоохранительных органов, Министерства обороны Украины и ГК "Укроборонпром. Аналогичные рабочие группы будут созданы и на базе региональных прокуратур", - говорится в сообщении.

Сообщается, что надзор за уголовными производствами в оборонной сфере будет осуществлять новосозданная Специализированная прокуратура.

Напомним, ранее военная прокуратура Южного региона Украины начала расследование фактов хищения при строительстве жилья для военнослужащих в Одесской области после публикации в местной прессе.

Также РБК-Украина писало, что правоохранители разоблачили заместителя директора Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета в растрате государственных средств на сумму почти 2 млн гривен.

Рябошапка просит законодательно урегулировать вопрос голодовки в тюрьмах Микитасю сократили сроки ознакомления с материалами дела
Новости Украины ГПУоборонная сфера
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь