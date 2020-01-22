Офис гепрокурора активизирует расследования нарушений в "Укроборонпроме"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Генпрокурор Руслан Рябошапка также поручил ускорить рассмотрение дел этой категории в судах

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка поручил руководителям региональных прокуратур активизировать расследование коррупционных и других нарушений на предприятиях Государственного концерна "Укроборонпром". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Таким образом в Офисе гепрокурора собираются выявить преждевременно закрытые уголовные производства с начала вооруженного конфликта на территории Украины по настоящее время.

Также отмечается, что Рябошапка поручил ускорить рассмотрение дел этой категории в судах.

"Кроме того, создана межведомственная рабочая группа в сфере противодействия криминальным правонарушением в оборонном секторе государства, в состав которой вошли руководители правоохранительных органов, Министерства обороны Украины и ГК "Укроборонпром. Аналогичные рабочие группы будут созданы и на базе региональных прокуратур", - говорится в сообщении.

Сообщается, что надзор за уголовными производствами в оборонной сфере будет осуществлять новосозданная Специализированная прокуратура.

Напомним, ранее военная прокуратура Южного региона Украины начала расследование фактов хищения при строительстве жилья для военнослужащих в Одесской области после публикации в местной прессе.

Также РБК-Украина писало, что правоохранители разоблачили заместителя директора Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета в растрате государственных средств на сумму почти 2 млн гривен.