Дело "Роттердам +" не обосновано, правоохранители затягивают расследование, - адвокат

Фото: Дмитрий Вовк (uacrisis.org)

По мнению адвоката, введение формулы "Роттердам +" было законным и обоснованным

Введение формулы "Роттердам +" было законным и обоснованным, однако правоохранители не воспринимают доказательства защиты и продолжают затягивать расследование. Об этом заявила адвокат экс-главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка Ирина Одинец в эфире телеканала "Украина 24", передает РБК-Украина.

"Есть много решений судов, где признано, что формула" Роттердам + " является законной и обоснованной. И что комиссия не могла действовать иначе, чем принять эту формулу. Потому что принятие этой формулы было прежде всего на выполнение Третьего энергопакета, который Украина подписала. Эта формула полностью является законной и обоснованной в связи с законом о ценах и ценообразовании, где говорится о ориентирования цен на мировые цены. А также это прямое требование Антимонопольного комитета Украины, которую не мог не выполнить НКРЭКУ", - сказала Одинец.

Однако она отметила, что правоохранительные органы не воспринимают и не принимают во внимание предоставленные защитой данные экспертиз, которые подтверждают законность формулы, и продолжают затягивать расследование. Кроме того, адвокат отметила, сделанные на заказ САП экспертизы также подтвердили отсутствие убытков от введения формулы "Роттердам +", но это экспертизы следствие скрывает.

"Доказательства, которые мы имеем, им ничего не доказывают. Экспертизы, которые были предоставлены им нами и другими защитниками вообще не принимаются во внимание. Более того, мы знаем уже о том, что прокурор подтвердил в суде о том, что есть экспертизы, сделанные на заказ Специализированной антикоррупционной прокуратуры, доказывают, что формула убытков не наносит. Но эти экспертизы скрываются от стороны защиты и от суда", - сказала Одинец.

По мнению адвоката, правоохранители умышленно затягивают расследование дела, осознавая бесперспективность его рассмотрения в суде.

"Сейчас досудебное расследование было опять-таки продлен еще на 2 месяца стороной обвинения. Причем наши все возражения относительно невозможности, ненужности продолжение этого досудебного расследования не были приняты во внимание", - сообщила Одинец.

Напомним, ранее глава НАБУ Артем Сытник заявил, что принятая правительством 28 января 2020 формула расчета цены на газ с привязкой к его стоимости на нидерландском газовом хабе TFF ("Амстердам +") является похожей формуле определения цены на уголь "Роттердам + ".

Ранее Ирина Одинец заявила, что САП сознательно скрывает от суда результаты экспертизы по "Роттердам +", подтверждающие обоснованность формулы. А адвокат подозреваемых по делу "Роттердам +" со стороны ДТЭК Наталья Дрыгваль сообщила, что САП получила минимум три экспертные выводы, которые подтвердили корректность формулы. Однако это не устраивало следствие, и тогда НАБУ заказало «экспертизу» в СБУ по собственному "темником".

24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу "Роттердам +". 8 августа 2019 детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам +", среди которых экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк. По ходатайству НАБУ арестовать Вовка суд ответил отказом.