Директор НАБУ назвал похожими формулы "Роттердам +" и "Амстердам +"

Фото: директор НАБУ Артем Сытник (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сытник назвал обстоятельства этих формул разными, но по структуре схожими

Принятая правительством формула расчета цены на газ с привязкой к его стоимости на нидерландском газовом хабе TFF ("Амстердам +") является похожей с формулой определения цены на уголь "Роттердам +". Об этом заявил глава Национального антикоррупционного бюро Украина Артем Сытник во время пресс-концеренции в Киеве, 7 февраля, передает РБК-Украина.

"Абсолютно разные обстоятельства, абсолютно разные бенефициары и совершенно разные экономические обоснования этих формул. Хотя по структуре они (формулы, - ред.), возможно, похожи", - заявил Сытник.

Напомним, 28 января правительство приняло решение привязать максимальное значение цены на газ для населения и теплокоммунэнерго к стоимости газа на нидерландском газовом хабе TFF. В частности, правительственное постановление определяет, что цены на газ, которое "Нафтогаз" продает населению и теплокоммунэнерго, не могут быть ниже средних цен, которые устанавливаются на TFF течение 1-22 числа предыдущего месяца.

Ранее член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, утвержденная правительством формула цены на газ "Амстердам +" является такой же, как и формула "Роттердам +", поскольку базируется на импортном паритете.

Методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула "Роттердам +") была утверждена Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, 3 марта 2016 года. Согласно ей угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам- Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам +" прекратилась.