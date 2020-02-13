Справа "Роттердам+" не обгрунтована, правоохоронці затягують розслідування, - адвокат

Фото: Дмитро Вовк (uacrisis.org)

На думку адвоката, запровадження формули "Роттердам+" було законним і обгрунтованим

Запровадження формули "Роттердам+" було законним і обгрунтованим, проте правоохоронці не сприймають докази захисту і продовжують затягувати розслідування. Про це заявила адвокат екс-голови Національної комісії, що здійснює державна регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитра Вовка Ірина Одинець в ефірі телеканалу "Україна 24", передає РБК-Україна.

"Є багато рішень судів, де визнано, що формула "Роттердам+" так звана є законною і обґрунтованою. І що комісія не могла діяти інакше, ніж прийняти цю формулу. Тому що прийняття цієї формули було перш за все на виконання Третього енергопакету, який Україна підписала. Ця формула повністю є законною та обґрунтованою у зв’язку з законом про ціни та ціноутворення, де говориться про орієнтування цін на світові ціни. А також це пряма вимога Антимонопольного комітету України, яку не міг не виконати НКРЕКП", - сказала Одинець.

Проте вона зазначила, що правоохоронні органи не сприймають і не беруть до уваги надані захистом дані експертиз, які підтверджують законність формули, і продовжують затягувати розслідування. Окрім того, адвокат наголосила, що зроблені на замовлення САП експертизи також підтвердили відсутність збитків від запровадження формули "Роттердам+", але ці експертизи слідство приховує.

"Докази, які ми маємо, їм нічого не доводять. Експертизи, які були надані їм нами і іншими захисниками взагалі не беруться до уваги. Більше того, ми знаємо вже про те, що прокурор підтвердив у суді про те, що є експертизи, які зроблені на замовлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які доводять, що формула збитків не завдає. Але ці експертизи приховуються від сторони захисту і від суду", - сказала Одинець.

На думку адвоката, правоохоронці умисно затягують розслідування справи, усвідомлюючи безперспективність її розгляду в суді.

"Наразі досудове розслідування було знову-таки продовжено ще на 2 місяці стороною обвинувачення. Причому наші всі заперечення щодо неможливості, непотрібності продовження цього досудового розслідування не були взяті до уваги", - повідомила Одинець.

Нагадаємо, раніше глава НАБУ Артем Ситник заявив, що прийнята урядом 28 січня 2020 року формула розрахунку ціни на газ з прив'язкою до його вартості на нідерландському газовому хабі TFF ("Амстердам+") є схожою з формулою визначення ціни на вугілля "Роттердам +".

Раніше Ірина Одинець заявила, що САП свідомо приховує від суду результати експертизи по "Роттердам+", що підтверджують обґрунтованість формули. А адвокат підозрюваних у справі "Роттердам+" з боку ДТЕК Наталія Дригваль повідомила, що САП отримала мінімум три експертні висновки, які підтвердили коректність формули. Проте це не влаштовувало слідство, і тоді НАБУ замовило "експертизу" у СБУ за власним "темником".

24 березня 2017 року НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили формулу "Роттердам +". 8 серпня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам по так званій справі "Роттердам +", серед яких екс-голова НКРЕКП Дмитро Вовк. На клопотання НАБУ заарештувати Вовка суд відповів відмовою.