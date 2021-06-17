Дело о рекордной взятке: одна из фигурантов пошла на сделку со следствием

Одна из фигурантов дела о рекордной взятке руководству антикоррупционных органов в размере 5 млн долларов в интересах бывшего министра экологии Николая Злочевского пошла на сделку со следствием. Речь идет о бывшей начальнице департамента Государственной фискальной службы.

Об этом говорится в сообщении на сайте Высшего антикоррупционного суда.

По условиям сделки, она признана виновной в передаче взятки по предварительному сговору, суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества. И в то же время освобождена от отбывания срока с испытательным периодом продолжительностью 2 года. Кроме того, суд отменил меру пресечения в виде залога, соответственно, уплаченные ранее деньги ей вернут после того, как приговор вступит в силу. Также бывшая чиновница ГФС обязана отмечаться в органах по вопросам пробации по месту жительства, сообщать о переезде или смене работы.