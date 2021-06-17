Справа про рекордний хабар: одна з фігурантів пішла на угоду зі слідством
Одна з фігурантів справи про рекордний хабар керівництву антикорупційних органів у розмірі 5 млн доларів в інтересах колишнього міністра екології Миколи Злочевського пішла на угоду зі слідством. Йдеться про колишню начальницю департаменту Державної фіскальної служби.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Вищого антикорупційного суду.
За умовами угоди, вона визнана винною в передачі хабара за попередньою змовою, суд призначив їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. І в той же час звільнена від відбування терміну з випробувальним періодом тривалістю 2 роки.
Крім того, суд скасував запобіжний захід у вигляді застави, відповідно, сплачені раніше гроші їй повернуть після того, як вирок набуде чинності. Також колишня чиновниця ДФС зобов'язана відзначатися в органах з питань пробації за місцем проживання, повідомляти про переїзд або зміну роботи.
Зазначимо, судячи з усього, мова йде про колишню начальницю департаменту Державної фіскальної служби Олену Мазурову. За версією слідства, вона в інтересах Злочевського брала участь у передачі хабара керівництву САП і Національного антикорупційного бюро.
Слідство стверджує, що 5 млн доларів намагалися передати за те, щоб кримінальну справу щодо Злочевського було закрито.
РБК-Україна писало, що у справі також фігурують перший заступник начальника податкової Києва Микола Ілляшенко і директор з правових питань компанії Burisma Андрій Кича.
Сам Злочевський з 2019 року перебуває в розшуку в рамках розслідування діяльності компанії Burisma. Крім того, він фігурує у справі про виведення коштів стабілізаційного кредиту, виданого "Реал Банку" олігарха Сергія Курченка.