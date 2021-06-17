Справа про рекордний хабар: одна з фігурантів пішла на угоду зі слідством

Одна з фігурантів справи про рекордний хабар керівництву антикорупційних органів у розмірі 5 млн доларів в інтересах колишнього міністра екології Миколи Злочевського пішла на угоду зі слідством. Йдеться про колишню начальницю департаменту Державної фіскальної служби.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Вищого антикорупційного суду.

За умовами угоди, вона визнана винною в передачі хабара за попередньою змовою, суд призначив їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. І в той же час звільнена від відбування терміну з випробувальним періодом тривалістю 2 роки. Крім того, суд скасував запобіжний захід у вигляді застави, відповідно, сплачені раніше гроші їй повернуть після того, як вирок набуде чинності. Також колишня чиновниця ДФС зобов'язана відзначатися в органах з питань пробації за місцем проживання, повідомляти про переїзд або зміну роботи.