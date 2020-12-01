Дело о рекордной взятке: следствие завершено, есть 4 фигуранта

Фото: сотрудники НАБУ (nabu.gov.ua)

Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование дела о рекордной взятке в 5 млн долларов. Деньги предназначались руководству антикоррупционных органов за закрытие дела экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАБУ.

Сообщается, что 1 декабря 2020 трем подозреваемым открыли материалы уголовного дела для ознакомления перед направлением в суд.

Среди подозреваемых:

первый заместитель начальника налоговой Киева Николай Ильяшенко;

директор по правовым вопросам компании Burisma Андрей Кича;

бывшая руководительница одного из департаментов Фискальной службы Елена Мазурова.

Расследование в отношении Злочевского, которого называют организатором, выделено в отдельное производство в связи с его розыском.

Напомним, в июне НАБУ и САП разоблачили "на горячем" трех человек сразу после предоставления 5 млн долларов взятки для дальнейшей передачи тогдашнему руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому. Всех фигурантов арестовали с альтернативой внесения залога.

По версии следствия, взятка предназначалась для того, чтобы Холодницкий закрыл дело Злочевского, которого подозревают в причастности к хищению стабилизационного кредита НБУ, выданного "Реал Банку".