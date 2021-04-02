НАБУ направило в суд дело рекордной взятки
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело о рекордной взятке. Руководству антикоррупционных органов предлагали взятку в размере 5 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
По данным следствия, их хотели подкупить для закрытия уголовного производства по подозрению экс-министра экологии (о его возможной причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ПАО "Реал банк" и легализации этих средств).
Среди обвиняемых:
- экс-первый заместитель начальника Государственной налоговой службы в Киеве - ч.5 ст. 27 ч.4 ст. 369 УК Украины ("пособничество в даче должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, неправомерной выгоды");
- один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президентства Виктора Януковича - ч.5 ст.27, ч.4 ст.369 УК Украины;
- бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины - ч.5 ст.27, ч.4 ст.369 УК Украины.
Ранее НАБУ обвинило Офис генпрокурора в попытке защитить экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского от ответственности за совершенное тяжкое коррупционное преступление.
Напомним, в августе Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили в розыск Злочевского.
Отметим, Злочевскому объявили подозрение по делу о рекордной взятке.