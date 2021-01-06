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Дело рекордной взятки: суд продлил обязанности двум подозреваемым

Киев, Среда 06 января 2021 12:28
Дело рекордной взятки: суд продлил обязанности двум подозреваемым
Фото: НАБУ (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продолжил обязанности, возложенные на экс-первого заместителя начальника Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко и бывшую руководительницу организационного департамента Государственной фискальной службы Елену Мазурову. Их подозревают по делу рекордной взятки.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Следственная судья не удовлетворила ходатайство защиты об изменении подозреваемому меры пресечения.

"Во вторник, 5 января, следственная судья Высшего антикоррупционного суда продлила срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на экс-первого заместителя начальника Государственной налоговой службы в Киеве и бывшую руководительницу организационного департамента Государственной фискальной службы", - говорится в сообщении.

Ранее НАБУ обвинило Офис генпрокурора в попытке защитить экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского от ответственности за совершенное тяжкое коррупционное преступление. Речь идет о деле рекордной взятки.

Напомним, в августе Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили в розыск Злочевского.

Отметим, что Злочевскому объявили подозрение в деле о рекордной взятке.

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Новости Украины Политика взяткаНАБУСАП

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