Дело расстрелов "майдановцев" в Хмельницком снова передали военной прокуратуре

Такое решение Генпрокурора начальник управления спецрасследований считает незаконным

Дело расстрела протестующих под Хмельницкой СБУ в феврале 2014-го года, которым ранее занималось управление спецрасследований, передают на рассмотрение военной прокуратуре. Об этом на своей странице в Facebook сообщает адвокат семей погибших "Небесной сотни" Евгения Закревская.

"Ну все приплыли. У прокуроров ДСР забирают дело по расстрелу хмельницкими СБУшниками протестующих 18.02.2014. И отдают Матиосу. В военную прокуратуру. Именно туда, откуда мы его три года забирали. Именно туда, где теряли доказательства и давили на потерпевших. Именно тем, кто закрыл дело против начальника, а рабочей версией следствия у них было-протестующие сами себя постреляли из предбанника.То есть о подозрении, вынесенном ДСР одному из стрелявших тоже можно забыть", - рассказала Закревская.

Подтвердил информацию о передаче дела на рассмотрение в военную прокуратуру в эфире "Громадського радіо" и начальник управления спецрасследований Сергей Горбатюк.

"Это решение является незаконным и даже своевольным, потому что именно следователями главной военной прокуратуры расследовалось это производство к 2016 году и были утрачены вещественные доказательства и мы пришли к тому, что они фальсифицировали ряд доказательств. И вообще по результатам их расследования были установлены выводы, что "майдановци" вроде бы сами себя перестреляли. В ходе нашего расследования в течение года были проведены необходимые следственные действия в ходе которых сообщено о подозрении бойцу спецподразделения "Альфа". И уже после сообщения о подозрении со стороны руководства Генпрокуратуры принимались меры для того, чтобы это дело не двигалось дальше", - говорит Горбатюк.

Напомним, что пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что в делах расстрела активистов на Майдане в феврале 2014 года ожидаются окончательные экспертизы, следствие фактически завершено.

Также ранее адвокаты семей Небесной сотни требовали от Луценко не ликвидировать Департамент спецрасследований. По мнению защитников, только после создания Департамента спецрасследований "начались реальные продвижения в расследовании".