Адвокати родин Небесної сотні вимагають від Луценка не ліквідовувати Департамент спецрозслідувань

Захисники вимагають від генпрокурора залишити і підсилити Департамент спеціальних розслідувань збільшити кількість слідчих і прокурорів ДСР

Адвокати родин Небесної сотні та потерпілих учасників Революції Гідності звернулися до генпрокурора Юрія Луценка через розформування Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури (ГПУ), який розслідує справи Майдану, і вимагають його залишити. Про це йдеться у зверненні громадської організації "Адвокатська дорадча група".

"Адвокати потерпілих надзвичайно стурбовані інформацією про заплановану ліквідацію Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ. Ми розцінюємо цей крок, як згортання розслідування справ Майдану і залишення напризволяще справ, які вже передані до суду", - заявили захисники.

Також адвокати заявили, що з початку розслідування справ Майдану вони вимагали створити координаційний центр розслідувань злочинів, скоєних під час Революції Гідності.

На думку захисників, лише після створення Департаменту спецрозслідувань "почались реальні просування в розслідуванні".

"Вважаємо, що метою зазначеної реорганізації (ліквідації ДСР) є позбавлення від незручного та нелояльного підлеглого - Сергія Горбатюка, незручних слідчих і прокурорів", - заявили адвокаи.

Захисники вимагають від генпрокурора:

Залишити і підсилити Департамент спеціальних розслідувань;

Не зменшувати, а збільшити кількість слідчих і прокурорів ДСР, задіяних в розслідуванні і процесуальному керівництві. А також припинити чинити на них тиск;

Не зупиняти процес розслідування надуманими організаційними діями, як то виведення за штат слідчих і процесуальних керівників;

В повному обсязі забезпечити кадрово та матеріально ДСР з тим, щоб цей структурний підрозділ Генеральної прокуратури міг й надалі виконувати поставлене перед ним завдання - організовувати та проводити досудове розслідування злочинів, вчинених стосовно учасників мирних акцій протесту під час Революції Гідності.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що керівник департаменту Сергій Горбатюк заявив, що ліквідація Департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури України затягує слідство у справах Майдану.

Також він заявив, що генпрокурор Юрій Луценко та його заступники Юрій Столярчук, Анжела Стрижевська і Анатолій Матіос незаконно втручаються у розслідування злочинів на Майдані.