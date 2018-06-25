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Адвокати родин Небесної сотні вимагають від Луценка не ліквідовувати Департамент спецрозслідувань

НовиниСуспільство    25.06.2018 - 13:38
Фото: ГПУ (РБК-Україна)
Фото: ГПУ (РБК-Україна)

Захисники вимагають від генпрокурора залишити і підсилити Департамент спеціальних розслідувань збільшити кількість слідчих і прокурорів ДСР

Адвокати родин Небесної сотні та потерпілих учасників Революції Гідності звернулися до генпрокурора Юрія Луценка через розформування Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури (ГПУ), який розслідує справи Майдану, і вимагають його залишити. Про це йдеться у зверненні громадської організації "Адвокатська дорадча група".

"Адвокати потерпілих надзвичайно стурбовані інформацією про заплановану ліквідацію Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ. Ми розцінюємо цей крок, як згортання розслідування справ Майдану і залишення напризволяще справ, які вже передані до суду", - заявили захисники.

 

Розслідування справ Майдану під загрозою. Просимо поширювати. Відкрите звернення Адвокатів Небесної Сотні до...

Опубліковано Адвокатська дорадча група / Advocacy Advisory Panel Понеділок, 25 червня 2018 р.

 

Також адвокати заявили, що з початку розслідування справ Майдану вони вимагали створити координаційний центр розслідувань злочинів, скоєних під час Революції Гідності.

На думку захисників, лише після створення Департаменту спецрозслідувань "почались реальні просування в розслідуванні".

"Вважаємо, що метою зазначеної реорганізації (ліквідації ДСР) є позбавлення від незручного та нелояльного підлеглого - Сергія Горбатюка, незручних слідчих і прокурорів", - заявили адвокаи.

Захисники вимагають від генпрокурора:

Залишити і підсилити Департамент спеціальних розслідувань;

Не зменшувати, а збільшити кількість слідчих і прокурорів ДСР, задіяних в розслідуванні і процесуальному керівництві. А також припинити чинити на них тиск;

Не зупиняти процес розслідування надуманими організаційними діями, як то виведення за штат слідчих і процесуальних керівників;

В повному обсязі забезпечити кадрово та матеріально ДСР з тим, щоб цей структурний підрозділ Генеральної прокуратури міг й надалі виконувати поставлене перед ним завдання - організовувати та проводити досудове розслідування злочинів, вчинених стосовно учасників мирних акцій протесту під час Революції Гідності.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що керівник департаменту Сергій Горбатюк заявив, що ліквідація Департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури України затягує слідство у справах Майдану.

Також він заявив, що генпрокурор Юрій Луценко та його заступники Юрій Столярчук, Анжела Стрижевська і Анатолій Матіос незаконно втручаються у розслідування злочинів на Майдані.

Луценко і Матіос незаконно втручалися в слідство у справах Майдану, - Горбатюк Горбатюк: ліквідація Департаменту спецрозслідувань затягує слідство у справах Майдану
Теги публікації: Юрій Луценко, ГПУ, Небесная сотня  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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