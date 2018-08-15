Справу розстрілів "майданівців" у Хмельницькому знову передали військовій прокуратурі

Таке рішення Генпрокурора начальник управління спецрозслідувань вважає незаконним

Справу розстрілу протестуючих під Хмельницькою СБУ в лютому 2014-го року, якою раніше займалося управління спецрозслідувань, передають на розгляд військовій прокуратурі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє адвокатка сімей загиблих "Небесної сотні" Євгенія Закревська.

"Ну все припливли. У прокурорів ДСР забирають справу про розстріли хмельницькими СБУшниками протестуючих 18.02.2014. І віддають Матіосу. У військову прокуратуру. Саме туди, звідки ми його три роки забирали. Саме туди, де втрачали докази і тиснули на потерпілих. Саме тим, хто закрив справу проти начальника, а робочою версією слідства у них було-протестувальники самі себе постріляли з передбанника. Тобто про підозру, винесеному ДСР одному з тих, хто стріляв теж можна забути", - розповіла Закревська.

Підтвердив інформацію про передачу справи на розгляд до військової прокуратури в ефірі "Громадського радіо" і начальник управління спецрозслідувань Сергій Горбатюк.

"Це рішення є незаконним і навіть свавільним, тому що саме слідчими головної військової прокуратури розслідувалося це провадження до 2016 року і були втрачені речові докази і ми прийшло до того, що вони фальсифікували ряд доказів. І взагалі за результатами їх розслідування були встановлені висновки, що "майданцівці" начебто самі себе перестріляли. У ході ж нашого розслідування упродовж року були проведені необхідні слідчі дії у ході яких повідомлено про підозру бійцю спецпідрозділу "Альфа". І вже після повідомлення про підозру зі сторони керівництва Генпрокуратури вживалися заходи для того, щоб ця справа не рухалася далі", - говорить Горбатюк.

Нагадаємо, що прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган заявила, що у справах розстрілу активістів на Майдані у лютому 2014 року очікуються остаточні експертизи, слідство фактично завершене.

Також раніше адвокати родин Небесної сотні вимагали від Луценка не ліквідовувати Департамент спецрозслідувань. На думку захисників, лише після створення Департаменту спецрозслідувань "почались реальні просування в розслідуванні".