Слідство у справах розстрілів на Майдані фактично завершене, - Луценко

Фактично по усіх посадовцях часів президентства Януковича здобуто дозволи судів на проведення розслідування

У справах розстрілу активістів на Майдані у лютому 2014 року очікуються остаточні експертизи, слідство фактично завершене. Про це повідомляє прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначає Сарган, сьогодні генпрокурор Юрій Луценко зустрівся із керівниками громадських організацій Євромайдану. На зустрічі були голова ГО "Родина Героїв Небесної Сотні" Володимир Бондарчук, батько Героя Небесної Сотні Устима Голоднюка - Володимир та координатор ініціативної групи поранених на Майдані Павло Кучер.

Луценко заявив, що у справах розстрілу на Майдані у лютому 2014 року очікує остаточні експертизи, слідство фактично завершене. Окрім того, фактично по усіх високопосадовцях часів президентства Віктора Януковича отримано дозволи судів на проведення спеціального (заочного) розслідування.

Також учасники зустрічі обговорили реорганізацію Генпрокуратури, зокрема Департаменту спецрозслідувань, очолюваного Сергієм Горбатюком. Луценко наголосив присутнім, що жодна посада слідчого чи прокурора не була скорочена. А сам Горбатюк продовжить розслідування усіх справ Майдану тепер вже на посаді начальника управління спеціальних розслідувань.

Нагадаємо, що раніше адвокати родин Небесної сотні вимагали від Луценка не ліквідовувати Департамент спецрозслідувань. На думку захисників, лише після створення Департаменту спецрозслідувань "почались реальні просування в розслідуванні".