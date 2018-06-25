Адвокаты семей Небесной сотни требуют от Луценко не ликвидировать Департамент спецрасследований

Защитники требуют от генпрокурора увеличить количество следователей и прокуроров ДСР

Адвокаты семей Небесной сотни и пострадавших участников Революции Достоинства обратились к генпрокурору Юрию Луценко из-за расформирования Департамента спецрасследований Генпрокуратуры (ГПУ), который расследует дела Майдана, и требуют его оставить. Об этом говорится в обращении общественной организации "Адвокатская совещательная группа".

"Адвокаты потерпевших чрезвычайно обеспокоены информацией о запланированной ликвидации Департамента специальных расследований ГПУ. Мы расцениваем этот шаг, как сворачивание расследования дел Майдана и оставления на произвол судьбы дел, которые уже переданы в суд", - заявили защитники.

Также адвокаты заявили, что с начала расследования дел Майдана они требовали создать координационный центр расследований преступлений, совершенных во время Революции Достоинства.

По мнению защитников, только после создания Департамента спецрасследований "начались реальные продвижения в расследовании".

"Считаем, что целью указанной реорганизации (ликвидации ДСР) является избавление от неудобного и нелояльного подчиненного - Сергея Горбатюка, неудобных следователей и прокуроров", - заявили адвокаи.

Защитники требуют от генпрокурора:

Сохранить и усилить Департамент специальных расследований;

Не уменьшать, а увеличить количество следователей и прокуроров ДСР, задействованных в расследовании и процессуальном руководстве. А также прекратить оказывать на них давление;

Не останавливать процесс расследования надуманными организационными действиями, как то выведение за штат следователей и процессуальных руководителей;

В полном объеме обеспечить кадрово и материально ДСР с тем, чтобы это структурное подразделение Генеральной прокуратуры могло и дальше выполнять поставленную перед ними задачу - организовывать и проводить досудебное расследование преступлений, совершенных в отношении участников мирных акций протеста во время Революции Достоинства

Напомним, ранее сообщалось, что руководитель департамента Сергей Горбатюк заявил, что ликвидация Департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины затягивает следствие по делам Майдана.

Также он заявил, что генпрокурор Юрий Луценко и его заместители Юрий Столярчук, Анжела Стрижевская и Анатолий Матиос незаконно вмешиваются в расследование преступлений на Майдане.