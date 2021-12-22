Дело против Порошенко, напряженность на границе, суд по делу MH17: новости за 21 декабря

Пятый президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение, Вашингтон хочет пересмотреть с НАТО расположение войск в Европе, российский "Бук", сбивший рейс MH17 на Донбассе, идентифицировали по 15 признакам. Подробнее о том, что произошло во вторник, 21 декабря - в материале РБК-Украина.

Напряженность на границе: последние новости

Президент России Владимир Путин отрицает, что требования Москвы по так называемым "гарантиям безопасности" являются ультиматумом в адрес США и НАТО. По его словам, в таком ключе российские заявления интерпретируют только "недоброжелатели".

США ищут варианты, как помочь украинским партизанам в случае оккупации Украины Россией. США могут предоставить, в частности, переносные зенитно-ракетные комплексы.

Помощница госсекретаря США Карен Донфрид заявила, что Вашингтон хочет пересмотреть с НАТО расположение войск в Европе. Оно, по словам представительницы Госдепа, должно отвечать насущным вызовам.

Во вторник, 21 декабря, в Каунасе состоялась встреча министров обороны Литвы, Латвии и Эстонии. Стороны подняли вопрос ситуации у границ Украины и договорились о предоставлении военной помощи стране.

Союзники НАТО не пришли к консенсусу по переговорам с Россией. Об этом пишет Financial Times. Издание сообщает, что союзники по НАТО смирились с необходимостью вести переговоры с Россией.

Порошенко заявил, что вернется в Украину в январе. В ДБР его ждут на допрос послезавтра

Пятый президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение после информации о подозрении в госизмене. Он заявил, что намерен вернуться в Украину в первой половине января. В настоящее время Порошенко находится в польской столице Варшаве.

Отметим, что ГБР ожидает пятого президента на допрос послезавтра.

Еще шесть областей выходят из "красной" зоны

В Украине сокращается "красная" зона карантина. Государственная комиссия исключит Киевскую, Житомирскую, Сумскую, Николаевскую, Черниговскую и Черкасскую области из "красной" зоны в полночь 23 декабря.

Таким образом, "красная" зона сокращается до двух областей. В ней останутся Волынская и Запорожская области.

В Украине первый зараженный штаммом "Омикрон" уже выздоровел

В Украине на выходных зафиксировали первый случай штамма "Омикрон". Сейчас у этого человека уже отрицательный ПЦР-тест. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

"Относительно случая "Омикрона", обнаруженного в Украине. Благодаря тому, что пациент был вакцинированный еще весной, болезнь протекала почти бессимптомно. Сейчас у него уже отрицательный ПЦР-тест", - сказал он.

Суд по делу MH17: российский "Бук" идентифицировали по 15 признакам

В Нидерландах на суде по делу о катастрофе MH17 на Донбассе в 2014 году обвинение заявило, что российский зенитно-ракетный комплекс "Бук" был идентифицирован по 15 признакам. По версии следствия, именно из этой установки сбили самолет Малазийских авиалиний.

Как заявила прокурор Биргит Ван Россель, российский "Бук" был идентифицирован благодаря фото, которые были сделаны в день катастрофы MH17 и на следующий день. На всех этих фото видны одни и те же признаки, такие как разрыв резиновой боковой панели и отклоняющееся ходовое колесо.

В Киеве на следующей неделе будут звучать сирены

В Киеве пройдет проверка систем оповещения с включением сирен. Будут проверять их работоспособность. Сообщается, что проверка состоится 29 декабря с 12:00 до 13:00.

Длительность сирен, которые будут включать периодически, около 3 минут.

Цена на газ в Европе превысила 2100 долларов. Это новый рекорд

Цена на газ в Европе по состоянию на 21 декабря превысила отметку 2100 долларов за тысячу кубометров. Это рекордное значение.

В частности, по состоянию на 16:30 по киевскому времени цена на нефть достигла отметки 2120 долларов за тысячу кубометров. Это на 23,5% выше расчетной цены на предыдущий день.

В Киеве мужчина проломил череп охраннику магазина за просьбу надеть маску

В Киеве молодые люди зашли в магазин без масок и принялись на камеру провоцировать конфликт с охранником, который призывал посетителей или надеть средство защиты, как того требуют карантинные правила, или уйти. В ответ на это "блогер" ударил секьюрити по голове, проломив череп.

В сети появилось видео, снятое самим молодым человеком, напавшим на охранника в возрасте. Вероятно, блогер снимал свой "антикарантинный сюжет" ради хайпа.

Антициклон в Украине. Какую погоду он сформирует в среду

Синоптики рассказали, какую погоду в Украине сформирует антициклон ANNI в среду. Сообщается, что будет все меньше осадков, время от времени даже могут быть отдельные прояснения.

Воздушные потоки все еще будут иметь северную составляющую, поэтому арктический воздух продолжит обеспечивать морозную погоду. Без существенных осадков, лишь в Крыму небольшой снег.