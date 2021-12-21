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В Киеве на следующей неделе будут звучать сирены: причина

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Вторник 21 декабря 2021 17:13
В Киеве на следующей неделе будут звучать сирены: причина Фото: в Киеве на следующей неделе будут звучать сирены (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве пройдет проверка систем оповещения с включением сирен. Будут проверять их работоспособность.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Согласно данным Telegram-канала "Киев Сейчас", проверка систем оповещения для передачи сигнала гражданской защиты "Внимание всем" состоится 29 декабря с 12:00 до 13:00.

Длительность сирен, которые будут включать периодически, около 3 минут.

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