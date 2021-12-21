В Киеве на следующей неделе будут звучать сирены: причина
Фото: в Киеве на следующей неделе будут звучать сирены (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве пройдет проверка систем оповещения с включением сирен. Будут проверять их работоспособность.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Согласно данным Telegram-канала "Киев Сейчас", проверка систем оповещения для передачи сигнала гражданской защиты "Внимание всем" состоится 29 декабря с 12:00 до 13:00.
Длительность сирен, которые будут включать периодически, около 3 минут.