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Страны Балтии готовы оказать Украине военную помощь, - Минобороны Литвы

Новина українською →
Вторник 21 декабря 2021 18:54
Страны Балтии готовы оказать Украине военную помощь, - Минобороны Литвы Фото: министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (flickr.by)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 21 декабря, в Каунасе состоялась встреча министров обороны Литвы, Латвии и Эстонии. Стороны подняли вопрос ситуации у границ Украины и договорились о предоставлении военной помощи стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Помощь самая разная - и военная и невоенная. Но что помощь будет предоставлена, факт", - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Во время разговора с министрами обороны Латвии и Эстонии Артисов Пабриксом и Калле Лаанетом, Анушаускас заявил о предоставлении Украине военно-полевого госпиталя и тепловизоров.

Также стороны обсудили дестабилизирующее поведение России в регионе и во всей Европе.

"Мы пришли к единому мнению, что последние действия России, особенно концентрация вооруженных сил вблизи украинской границы - это грозная попытка нацелиться на суверенитет добивающейся членства в НАТО Украины", - отметил Анушаускас.

По словам Лаанета, Россия продолжает стягивать войска у границ Украины и выдвигает "абсурдные" требования. В то же время поддержка Украины в соответствующей ситуации сегодня является приоритетным вопросом для Эстонии, в связи с чем страна ищет возможности предоставить стране дополнительную оборонную помощь.

Как отметил Пабрикс, Украина продолжает защищать интересы Европы и требует право лично выбирать свою судьбу, что, со своей стороны, напоминает историю стран Балтии.

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