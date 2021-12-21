ru ua
Вт, 21 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Еще шесть областей выходят из "красной" зоны: список

Новина українською →
Киев, Вторник 21 декабря 2021 17:10
Еще шесть областей выходят из "красной" зоны: список Фото: в Украине сокращается "красная" зона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сокращается "красная" зона карантина. Из нее выходят Киевская, Житомирская, Сумская, Николаевская, Черниговская и Черкасская области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра Кабмина Олега Немчинова.

Государственная комиссия исключит Киевскую, Житомирскую, Сумскую, Николаевскую, Черниговскую и Черкасскую области из "красной" зоны в полночь 23 декабря.

Таким образом, "красная" зона сокращается до двух областей. В ней останутся такие области:

  1. Волынская,
  2. Запорожская.

Новые правила карантина

В регионах, перешедших в "желтую" зону карантина, действуют новые правила. Они касаются преимущественно невакцинированных граждан.

В "желтой" зоне карантина запрещается:

  • работа учреждений образования, в которых вакцинировано по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;
  • проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;
  • работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
  • работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;
  • работа спортзалов, бассейнов;
  • деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;
  • межобластные и международные перевозки.

Эти ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют "желтый" или "зеленый" сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карантин Красная зона карантина
NEWS
Путин назвал Макрону условие для проведения нормандской встречи
Путин назвал Макрону условие для проведения нормандской встречи
DAILY
Свалка на орбите. Чем грозит космический мусор и как с ним хотят бороться
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Свалка на орбите. Чем грозит космический мусор и как с ним хотят бороться